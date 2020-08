▲ 【中美角力】拜登顧問:想應對中國 就必須忘記「美國優先」

拜登(Joe Biden)確定代表民主黨出戰美國11月大選,他的外交策略顧問拉特納(Ely Ratner)日前表示,在應對中國挑戰方面,美國應增強自身競爭力,若要與盟友有更緊密關係,還應忘卻「美國優先(America first)」策略。他認為,美國要修正自己以及自己與盟友的關係,而不是只有強迫中國改變。

拉特納本身是新美國安全中心(Centre for a New American Security)研究主任,也是拜登陣營顧問,他在8月初接受保爾森基金會(Paulson Institute)網台節目《與保爾森對話》(Straight Talk with Hank Paulson)訪問時稱,華盛頓政府應該減少關注於強迫北京作出改變,而是集中注重成為「一個更自信的美國」。

【中美角力】特朗普拜登「鬥打中國」搶選票 預視中美關係驚濤駭浪

【中美角力】特朗普拜登惡鬥「中國牌」 中美關係恐墜崖

他又認為中美兩國並沒有走向冷戰,相反中美之間的競爭將涉及「一種更加差異化的競爭」。他表示,與冷戰時期不同,中美存在經濟交流,中國已經融入國際體系,其他國家不願在中美之間選邊站。

拉特納曾在2015年至2017年擔任當時的副總統拜登的國家安全副顧問,如果拜登在11月贏得大選,他可能會擔任高級職位。

衛報:「美國優先」令盟友困惑

事實上,衛報稍早前亦引述專家指出,特朗普政府秉持「美國優先」政策,只要一言不合就退出協定和國際組織,令盟友困惑美國是否真的要領導他們。

【拜登中國政策】重使美國號令諸侯 中國挑戰恐更大

【中美角力】路透社:拜登如當總統 中美關係恐壞過特朗普當政

特朗普在2017年1月一上任就簽署行政命令退出「跨太平洋夥伴協定」(TPP),又在今年突然宣布離開世界衛生組織(WHO)。美國任意退出國際組織和協定的行為等同放棄領導各國一起應對中國。

該報又指,特朗普政府應對新冠肺炎疫情成效不佳,還使美國成為全球疫情重災區,顯示政府治理能力失靈。這也使美國外交官難以說服各國相信美國的領導。

【美國大選】拜登拍檔賀錦麗 漢化中文譯名藏「中國淵源」

【中美角力】與特朗普針鋒相對 拜登批首階段貿協嚴重失敗

當對中國強硬變「政治正確」 拜登縱當總統也難親華

【中美角力】TikTok遭美圍攻 拜登競選團隊全面禁用

責任編輯:鄧國強

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁