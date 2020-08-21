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【中國經濟新佈局】科技尖刀戰略 輸不起的大國戰爭

經濟脈搏 08:40 2020/08/21

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中美兩強對峙，雖然已從政治制裁、軍事威懾、經濟脫鉤逐漸加強張力，惟雙方目前只有圍繞科技技術展開的對戰，有實質性損傷、已切實進入戰爭狀態。大國之爭的核心是技術之爭，高層已作出表態要以舉國之力，因這是一場輸不起的國運之戰。

本欄一連3日解構脫鈎時代高層佈局，包括「內循環+新基建」的托底戰略、擴大金融活動的增效戰略、及以舉國之力突圍科技的尖刀戰略。三板斧各自攻堅，亦形成整體安排，兼顧短期與長期政策需求構成合力，或將構成「十四五規劃」、甚至未來十餘年中國發展的核心路線圖。

相關稿件：中國經濟新佈局（一）「內循環+新基建」  應對危機的托底戰略

中國經濟新佈局（二）大國金融攻防 兼顧避險增效

大國博弈主戰場　5大核心領域攻堅

「科技自立」雖是老生常談，但中美交好時只是長遠願景，隨着兩國關係裂變，已成為迫在眉睫任務。其中，決策層已經開始部署包括晶片、5G、AI、航空航天、操作系統是5大核心領域攻堅計劃，並有3項儲備反制措施應對美進一步科技脫鉤。不過，在以舉國之力背水一戰之下亦有隱憂。

國務院日前印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》文件，明確半導體晶片自主化目標，到2025年國產產品市佔率要達到70%。以舉國體制推動晶片發展，是決策層應對美科技封鎖的首個產業部署。

此外，5G領域近期也報來成績單。根據三大移動通訊運營商年初設定目標，年內要開通5G基站超60萬個，上半年雖有新冠疫情影響，但截至6月底已經完成40萬個。至今年年末，主要一綫城市將完成5G網絡的基本覆蓋。

航空航天領域，如果對華為和抖音TikTok的制裁是美國的主動出擊，那麼中國不再低調的北斗衛星部署就是對科技冷戰的迎戰宣言。北斗組網的完成意味着中國已不再需要美國科技企業來提供GPS定位服務，並且中國已不再避忌「中國製造2025」的雄心。

中國不再低調的北斗衛星部署，可說是對科技冷戰的迎戰宣言。

前兩次世界大戰都伴隨着科技博弈，美蘇科技戰最終蘇聯因無法負擔過高軍費，和軍用技術未能實現民用化，致使經濟結構扭曲，最終經濟崩潰、國家解體；美日科技戰日本半導體行業被制裁，加上日本貨幣政策失當，導致經濟泡沫破裂，陷入「失去的二十年」。

科技戰在大國博弈中才是主戰場，那麼中國應如何走？過去30年，中國以市場換技術，如今中美進入對抗階段，中國龐大的消費市場亦成為中國反制美國的主要籌碼。

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科技突破非朝夕能實現　須全新戰略準備

面對美國制裁中國科技企業行為，中方的反制手段包括3方面。第一，可凍結美國在華企業的資產，進行深度國家安全審查。第二，作為華為禁令的對等制裁，中方可禁止美國企業在華從事威脅國家安全的相關商業活動，禁止企業和個人採購被制裁美國企業的服務、產品和技術等。其三，加快建立「不可靠實體清單」制度，對參與科技戰的在華美國公司，進行制裁及限制。

而作為「內循環」時代的經濟新部署，以基建托底、金融增效、科技攻堅三位一體的大型經濟計劃，實際是以科技為核心，以強大的行政執行力提升經濟效能的思維。歷史經驗也表明，科技突破並非一朝一夕能夠實現，也非行政意志可以催熟，一個產品從研發到成熟，需要以10年計。若想取代前期已經建立好的生態系統，更是需要巨量資金和時間。

經濟周期的調節可以短期實現，金融市場也能一夜誕生億萬富翁，惟有科技無快車道，需要全社會長期的基礎教育、培養科技思維得以滋養，這需要開放邊界、尊重科學精神，和寬容的容錯環境才有創新的土壤。中國應對周期性經濟危機已有足夠成功經驗，但面對全新的科技戰場，也需要全新的戰略準備。

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本報駐京記者：潘攀

欄目：中國經濟新佈局系列（三之三）

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