【中美貿易協議】白宮顧問庫德洛：美國相信中國正在履行承諾

中國商務部確認，中美貿易官員已商定近日通話之際，美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）亦稱，盡管中美之間存在巨大分歧，但在中美貿易戰首階段協議上，美方繼續與中國保持接觸，並對貿易協議迄今取得的進展感到滿意，透露美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）相信中國正在履行貿易協議承諾。

中美繼續就貿易協議保持接觸

庫德洛周四（20日）接受霍士新聞訪問時表示，中國基本上正在做「他們應該做的事」，「中國正在購買大量美國商品，尤其美國農產品，到目前為止都很好」，重申美國和中國會談，是正常的評估，為貿易協議管理流程的一部分。

▲ 美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，特朗普政府對於中美貿易戰首階段協議迄今取得的進展感到滿意。

中美兩國今年一月簽署貿易戰首階段協議，中國承諾在2017年進口額基礎上，今明兩年增購2000億美元的美國產品和服務，並每6個月開會一次評估貿易協議執行情況。庫德洛上周表示，特朗普政府對中國兌現首階段貿易協議規定購買美國商品的進度感到滿意。

中美貿易高級官員評估中美貿易戰第一階段協議執行的視像會議，突在據報上周六（15日）舉行前夕延遲，美國總統特朗普（Donald Trump）其後自稱，是他推遲了中美貿易協議對話，因為自己「現在不想與中國說話」。

《華爾街日報》最新引述中美官員透露，中美貿易談判代表計劃未來數天舉行 視像 會議，就第一階段貿易協議條款的履行進展，以及美國對中國科技公司採取的行動進行磋商。

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責任編輯：馬佩君

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