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深圳男子用鈔票砸保安遭行政拘留5日 網民熱議（有片）

社會熱點 22:57 2020/08/20

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內地網絡熱傳一段「深圳機場男子用鈔票砸保安」的短片，片中一名男子與機場執勤人員發生爭執，男子手中拿着一叠人民幣，對着執勤人員稱：「錢，我全給你，看見沒有！」

該男子以粗言指罵執勤人員，並在雙方爭執期間，將手中的人民幣扔向執勤人員。隨後，男子被警方帶走。

內媒報道指，有目擊者稱，該男子疑因航班取消和工作人員發脾氣，被保安攔下後，男子便推撞執勤人員。

不少網民留言批評該男子行為不妥，稱「怎麼不去買私人飛機」、「航班取消肯定是有原因，為難機場工作人員這不是有病麼」、「再怎麼暴躁，飛機也不可能為你起飛，倒有可能延誤的更久」、「這種人就該列入乘機黑名單」。

另有人笑言「這麼多人、這麼多攝像頭（鏡頭），你讓我怎麼收」、「多的錢不要別拿去砸保安，建議給我」。

深圳市公安局機場分局8月20日發布通報稱，8月18日晚上9時30分左右，因乘坐的航班受颱風影響取消，徐某（男，44歲，深圳人）酒後前往深圳寶安國際機場南方航空公司售票櫃枱，大聲喧嘩，辱罵工作人員，拽扯櫃枱盆栽。

執勤人員接報後上前勸導，徐某不聽從，推搡執勤人員，並掏出現金扔向執勤人員，後被民警帶至派出所展開調查。經警方調查取證，徐某因擾亂公共場所秩序被依法處以行政拘留5日的處罰。

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責任編輯：馬佩君

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