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李克強重慶視察汛情 強調「放水養魚」助商戶恢復元氣

國情動向 10:27 2020/08/21

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內地水災持續，總理李克強昨日到重慶視察汛情，除了到訪受災村落，他亦到景區磁器口走訪商舖及住戶察看受災情況。他表示會「放水養魚」，有望商戶從疫情和汛情中恢復元氣，又掏錢買了3袋麻花，帶動消費。

長江今年第5號洪水近日通過重慶主城區以及三峽水庫，是建庫以來最大洪峰。重慶多處嚴重水浸。

據中國政府網，李克強昨日下午到嘉陵江畔的磁器口。該處昔日是繁華的水陸碼頭，現在商舖雲集，但在超強洪峰過境下，磁器口不少商舖和房屋被淹，部分低窪地方僅露出屋頂。

掏錢買麻花 行動撐商家帶動消費

磁器口一間食品特產店，牆上有明顯的洪水泡過印漬，足有1米高。李克強詢問貨物損失情況，又問到此前疫情對店鋪生意的影響，歇業多長時間、客流減少幾成、稅費降了多少、房租減了嗎、現在主要的困難是什麼等等。店主回應稱，現在主要的困難是客流少了很多。

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長江嘉陵江洪水夾擊 重慶多處嚴重水浸 部分地區停電（多圖有片）

李克強表示，洪水會被擊退，會給商戶送去另一種水，這就是「放水養魚」的「水」，希望商戶從疫情和汛情的雙重衝擊中盡快恢復元氣。他又臨時到一間麻花店掏錢買了三袋麻花，用實際行動支持商家、帶動消費。

李克強當日午下又到重慶潼南區，視察正在建設的大石橋水庫，該水庫集防洪調蓄、農業灌溉、城鄉供水為一體，建成後將起到防洪、解決當地群眾生產生活用水的作用。李克強說，此次重慶遭遇罕見的強汛情，大中小水庫發揮重要作用，強調水利工程既是安全工程，又是民生工程、發展工程，叮囑現場工程人員要建設好這個水庫，更大發揮好水庫的三大功能：護一方平安，養一方水土，保一方飲水安全。

責任編輯：林佩怡

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