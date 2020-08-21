【中美貿易協議】是否以會談評估中美首階段協議？中美說法不一

特朗普政府周四拒絕承認與中國就第一階段貿易協議舉行會談的計劃。之前中國商務部表示，中美雙方已商定將於近日進行通話，評估貿易協議進展情況。

中國商務部新聞發言人高峰周四在商務部新聞發布會上就即將進行的雙邊會談做出上述表態，但沒有詳加闡述。

中美雙方原定於在協議生效六個月的8月15日通過視頻舉行會議，但後來推遲，美國總統特朗普稱這是他的決定。美國兩位了解相關計劃的消息人士周四表示，尚未安排新的會談日期。

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美國貿易代表辦公室和財政部沒有回應有關貿易協議評審計劃的詢問。在有關執行的條款中，協議要求雙方高層官員每六個月進行定期評估。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）未就是否與中國官員舉行會談发表評論。但他表示，特朗普政府與北京方面就第一階段貿易協議保持接觸，美國貿易代表萊特希澤對協議迄今取得的進展感到滿意。

根據官方數據，中國對美國商品的購買規模遠遠落後於協議中規定的第一年增加購買770億美元。但最近幾周，中國已經加快了農產品採購步伐。特朗普周二表示，他推遲了與中國的貿易談判，因為「我現在不想和他們談」。

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隨著連任競選活動加大馬力，特朗普將矛頭對準中國，发表更強硬的談話及行動，包括就香港國安法采取的制裁，以及強迫出售短視頻平台TikTok。

特朗普周四在賓州的一場集會中告訴支持者，政府將給那些把就業機會從中國遷回美國的企業提供稅收抵免，「如果他們不那麽做，我們將對那些企業征收關稅，他們將不得不向我們支付很多錢。」

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責任編輯：游昊雲

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