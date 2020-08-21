中國「明智無上特朗普當」美國在台協會前主席包道格稱

▲ 【中美角力 美國大選2020】美國在台協會前主席包道格：中國明智 無上特朗普的當

2020年美國大選臨近，美國特朗普政府繼續對中國發動攻勢，中國方面近日態度則有變得低調趨勢，有避特朗普鋒芒之意。美國在台協會前主席包道格（Douglas Paal）表示，中國在特朗普爭取選票時尋求緩解中美緊張，是明智之舉。包道格指，特朗普至今都未能將美國選民焦點從疫情轉移，只是中國尚未雨過天青，因為特朗普政府內對華鷹派可能視未來數月為最後機會，極力設法切斷中美關係。

包道格現任卡內基國際和平基金會研究副總裁，他過去在列根及老布殊政府下擔任白宮國家安全委員會成員，並於2002至2006年出任美國在台協會主席。

包道格在《南華早報》撰文，形容北京在不顧西方反對推行港區國安法後，對外突然變得低調起來。中央外事工作委員會秘書長楊潔箎、外交部長王毅相繼發出與美國對話訊號，似乎有意為中美關係止跌。

包道格認為，中方調整態度的考量固然複雜，但調控中美關係肯定是一大重要成份。

他指出，美國總統大選對中國來說既是好消息，也是壞消息，而北京正嘗試避開壞消息的影響。

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今天中美關係似乎難以令人想到好消息，包道格則表示，美國選民沒有將焦點放在中國議題，對中國就是好消息。他稱，儘管特朗普政府官員輪番發表對華政策演講、特朗普針對中國簽署一系列行政命令，還有無盡的推文，美國公眾目光仍然集中在3大國內議題：社會動盪、新冠疫情，以及不堪的經濟和就業。

包道格寫道，特朗普自4月以來，就試圖將應對疫情責任，轉移至中國及中國對疫情最初反應之上，但即使特朗普將新冠肺炎稱為「中國病毒」、「功夫流感」，美國民眾還是遠遠更在意華府處理疫情失當。

傳統上，美國人在大選期間專注的是國內議題，而不是外交。包道格認為，這也是對中國的壞消息，因為中美關係此時更難獲得改善之餘，美國國內議題的中國因素亦可能使美國民眾態度轉向。

包道格引述皮尤研究中心7月民調指，73%美國人對中國看法負面，比率遠高於前年的26%。他稱，美國人不管支持或反對特朗普，普遍都認為早已需要調整中美關係，而美方只是不知道確切應該做甚麼。

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因此，包道格指出，中國在此背景下保持低調、避免「戰狼外交」會是明智之舉，因為美國國內反華情緒不用再怎麼惡化，就可能足以令特朗普成功將焦點轉移；若然如此的話，特朗普的大選對手拜登無疑不會為北京解圍，與特朗普鬥誰對中國更強硬。

但包道格認為，中國尚未擺脫中美關係困局。他預期，華府內部鷹派可能已料到特朗普會在大選敗北，因此不排除會抓住現時這最後機會，極力重創中美關係以作為政治遺產。「假如中方反應強烈，對美國鷹派就是雙贏：特朗普連任的話是贏，輸的話為拜登留下難攤子也是贏。」

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責任編輯：連兆鋒