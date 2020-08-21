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【中美貿易協議】中美會談與否未明確 臨近大選存變數？

國情動向 12:08 2020/08/21

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中美原定上周舉行的第一階段貿易協議評估會議推遲，中國商務部發言人高峰昨稱，中美已商定近日通話。不過，特朗普政府未有確認，外電引述美國兩名消息人士稱，尚未安排新的會談日期。

中美會談仍未舉行，為貿易協議的前景畫下問號，而隨著美國大選臨近，變數或越大。分析認為，臨近大選，美方經濟上的計算，可能會被政治算計主導，傾向繼續攻擊中國。對於貿易協議可能會低調宣傳，實際上繼續執行。

【中美貿易協議】是否以會談評估中美首階段協議？中美說法不一

【中美貿易協議】白宮顧問庫德洛：美國相信中國正在履行承諾

在中美角力日益緊張下，貿易協議評估會談被視為罕見的溝通場合。不過，上周六（8月15日）中美評估貿易協議的視像會談推遲，有消息稱因中共高層繼續在北戴河舉行會議。惟特朗普之後表示，是他推遲會談，表明不想和中國打交道，原因是責怪中國對疫情的處理，這種負面的表態，令貿易協議前景堪憂。

然而，美國白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）表示，中美雙方仍就第一階段貿易協議的執行情況保持接觸。而《華爾街日報》亦引述中美官員報道，兩國貿易談判代表計劃未來數天舉行視像會議。高峰回應稱，中美已商定近日通話。但美方未確認。

棄協議無好處 或轉低調宣傳

據英國廣播公司（BBC）中文網，香港中文大學房地產及金融助理教授胡榮認為，疫情之前，特朗普政府更注重貿易保護，希望在與華貿易談判中獲得好處，從而為自己的外交和經濟政策加分。但疫情衝擊下，特朗普迫在眉睫的是如何為大選拉票，如何控制疫情、重啟經濟，這些事項的重要性都已經遠遠大於中美貿易協議。

香港科技大學經濟系首席教授朴之水（Albert Park）表示，面對當前經濟危機，重點應轉向短期而非長期，吸引人們傾向限制貿易戰而非升級。但這些經濟上的計算，或被政治上算計所主導，而傾向於繼續攻擊中國。而隨著大選臨近，這種傾向會越來越明顯。

報道引述分析人士認為，隨著大選臨近，當特朗普認為需要進一步凸顯對華強硬姿態，拋棄協議或更符合他的政治利益時，這份協議甚或終結。

但實際上，放棄協議對中美兩國都沒有好處。報道指出，對中國而言，放棄協議會進一步激化兩國矛盾；對美國來說，貿易協議雖非中美核心議題，但放棄可能招致民主黨的攻擊，因很難去解釋為什麼要忍受漫長的貿易戰所造成的痛苦。

雙方可能會低調宣傳，實際上繼續執行貿易協議。值得注意，中國近期已加緊採購美國農產品及原油。白宮顧問庫德洛表示，在中美貿易戰首階段協議上，美方繼續與中國保持接觸，重申美國相信中國正在履行承諾。

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責任編輯：林佩怡

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