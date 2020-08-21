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中國擬破紀錄買美國石油 大選前穩住美國反華情緒

國情動向 12:16 2020/08/21

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【美國大選2020 中美貿易協議】中國擬破紀錄買美國石油 大選前穩住美國反華情緒

中美貿易戰協議對話是否舉行，中美講法不一引起關注之際，中國據報準備，以破紀錄規構買入美國石油。中美貿易戰第一階段協議執行進度落後，美國總統特朗普更稱中美貿易協議「意義已不大」。但分析認為，放棄中美貿易協議對誰都沒有好處，而中國繼續大手購買美國石油和農產品，亦有助改善美國工人和農民對中國觀感，在美國大選前後穩住中美關係。

彭博社引述船運資料報道，中國原油買家初步安排了19艘運油輪，在9月從美國開往中國，這些運油輪合共可載大約3,700萬桶原油。

據悉，19艘運油輪之中，18艘都會從美國墨西哥海岸出發；聘用運油輪的包括中國石化旗下中石化聯合公司（Unipec）、中國石油等等。

中美貿易會談與否未明確 臨近大選存變數？

會談是否近日補充舉行？中美說法不一

假如計劃獲得落實，9月會是中國歷來購入最多美國石油的月份。美國統計局（United States Census Bureau）數據顯示，美國對中國出口原油紀錄在今年5月創下，規模為3,520萬桶，而這也是美國至今對單一國家和地區出口原油之最。

按中美貿易戰第一階段協議，中國願意在2020及2021年，額外購買2,000億美元美國貨品和服務，當中包括520億美元能源產品。

但協議執行進度至今因為疫情而落後，中美官員原定8月15日對話，討論協議簽署半年來情況。對話推遲後中美至今未有給出明確舉行日期，兩國就對話是否會於「近日」舉行也說法不一。

白宮顧問庫德洛：美國相信中國正在履行承諾

中國「明智無上特朗普當」美國在台協會前主席包道格稱

【拜登中國政策】重使美國號令諸侯 中國挑戰恐更大

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責任編輯：連兆鋒

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