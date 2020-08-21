【中美角力】美國務院報告：中國在海外有多達600個人才招聘站

中美角力延伸至多方面，科技戰更是其中焦點。美國國務院的一份報告稱，中國正通過遍布全球的600個人才招聘站，瞄準美國和其他先進國家的頂尖科學技術專長。澳洲一間智庫的研究還詳述了中共通過此類計劃，從特斯拉公司和哈佛大學等組織招募人才。

北京方面否認有任何試圖竊取美國科學研究的嘗試，而中國官方媒體則表示，美國正在將盜竊知識產權的指控作為政治手段。

報告稱 600個招聘站遍佈英美等地

據華爾街日報報道，隸屬於澳洲政府的智庫「澳洲戰略政策研究所」發表報告稱，從2006年起，中國在海外成立招聘站，為「千人計劃」等招攬計劃搜羅科研人才，現時中國在世界各地設立的600個招聘站中，美國最少有146個，為數最多，其他招聘站則遍佈德國、澳洲、英國、加拿大、日本等國。

而且，中國近年還大大加快招攬海外人才的進度，在確定的600個招聘站中，僅在2018年就建立了115個以上。

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報告稱，這些招聘站中，只有20個由國家組織建立，例如聯合陣線部門的西方歸國學者協會和海外華人事務辦公室。迄今為止，國際關注的焦點一直是在國家一級實施的計劃，例如「千人計劃」。

不過，報告指，超過80％的人才招聘計劃是在國家以下級別進行的，並且吸引的科學家人數可能是國家計劃的七倍之多。該研究還揭示了省，市，區政府在中國人才招聘工作中的領導作用。

Tesla前工程師被起訴 將機密交給中國企業

報道提到電動車生產商Tesla前工程師Guangzhi Cao的例子，Guangzhi Cao被起訴將自動駕駛技術源代碼帶給了中國競爭對手廣州小鵬汽車技術有限公司。

Guangzhi Cao於2009年在普渡大學（Purdue University）就讀研究生，成立了「全美溫州博士協會」，該協會與溫州官員緊密合作鎖定在美國攻讀博士的學生，並與溫州的統戰部簽署協議經營招聘站。該協會的會員已超過100個，當中包括美國政府員工、Google和蘋果等頂尖科技公司的工程師。

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責任編輯：尹航

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