【中美角力】大疆無人機被指侵權遭美「377調查」　纏訟3年後獲勝

美國國際貿易委員會（ITC）在當地時間20日，作出針對中國無人機研發及生產商深圳大疆的「337調查」最終裁決，大疆獲得勝訴，ITC將不會發布禁令。

事緣於2018年8月30日，深圳道通在美國的子公司「Autel Robotics」向大疆提起侵權訴訟，指控大疆對美國出口、在美國進口或在美國銷售的無人機及其組件侵犯其專利權。同年10月2日又向ITC提出申請，，要求發起「337調查」並發布有限排除令和禁止令。

ITC根據Autel主張的三項專利展開調查，憑借該些專利，Autel就能阻止大疆在美國銷售具有相關避障技術、螺旋槳安裝模式，以及電池開合模式的無人機。

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案件在今年3月2日有了初步裁決，ITC判定大疆及其產品沒有侵犯相關專利，同時判定Autel的部分專利權主張無效。稍早前，美國專利局（USPTO）專利審判和上訴委員會（PTAB），亦判決該案所涉及的專利權主張無效。其後在5月22日，案件再有重要進展，大疆被控侵權的三項專利，ITC指相關權利要求全部無效。

據介紹，「337調查」是指美國國際貿易委員會根據美國《1930年關稅法》（Tariff Act of 1930）第337節及相關修正案進行的調查，禁止一切不公平競爭行為或向美國出口產品中有任何不公平貿易行為。「337調查」的對像，都是進口產品侵犯美國知識產權的行為，以及進口貿易中的其他不公平競爭。

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責任編輯：游昊雲

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