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【新冠肺炎】中企員工接種試驗疫苗 巴布亞新幾內亞禁中國員工入境 要求北京解釋

國情動向 12:51 2020/08/21

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中國的新冠肺炎疫苗試驗引發爭議。澳洲傳媒報道，中國礦企聲稱，在巴布亞新幾內亞的員工接種了新冠疫苗，接受檢測時可能呈陽性反應。巴布亞新幾內亞隨後下令，禁止一班載有中國國企員工的航班入境，據報原機遣返；並致函中國駐巴新大使薛冰，要求解釋中國疫苗研發進展情及疫苗潛在風險。

在巴布亞新幾內亞從事採礦的中國國企中國冶金，所持有的瑞木鎳礦場向當地衛生部門發聲明，稱其48名員工已於8月10日接種了SARS-COV-2疫苗，一周內對新冠檢測或呈陽性反應。如需檢測，建議在接種日期至少7天後進行。

巴布亞新幾內亞疫情應對負責人曼寧（David Manning）周四發布新命令，禁止在當地進行未經批准的疫苗接種試驗，又拒絕載有180名中國員工的航班進入該國。據報，該航班載有中國中鐵國際、中國港灣工程集團、深圳能源和東方電氣集團等員工。

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他在致薛冰的外交信函中，詢問為何在瑞木鎳礦員工抵達巴布亞新幾內亞前，通知當局有關免疫狀況，又要求中方解釋疫苗開發，以及SARS-COV-2疫苗免疫計劃及其潛在風險，並提供有關工人自願接受試驗疫苗證明，以及有關疫苗試驗符合倫理要求的證明。據報，中方已准許兩款疫苗投入試驗，其中一款的試驗對象是中國國有企業的海外員工。

外電引述曼寧在周五的一份聲明中說，任何進口到巴布亞新幾內亞的疫苗，須得到國家衛生部的批准，須經過嚴格的疫苗試驗，方案和程序，並由世界衛生組織進行資格預審。

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