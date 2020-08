▲ 【美國大選2020 中美角力】移除「一個中國」 美國民主黨新黨綱主張制裁香港

2020年美國大選,前副總統拜登周四(20日)正式接受民主黨提名,出任美國總統候選人挑戰特朗普。美國民主黨全國代表大會又通過2020年競選黨綱,有關中國部分比4年前明顯不同。民主黨最新黨綱刪走了「致力於一個中國政策」的表述,又加入香港內容,聲言要制裁「損害香港自治」官員。

美國民主黨2016年競選黨綱之中,表明民主黨政府會恪守一個中國政策:

「我們致力於一個中國政策,以及台灣關係法,並繼續支持在符合台灣人民願望和最大利益下,和平解決兩岸事宜。」

(We are committed to a "One China" policy and the Taiwan Relations Act and will continue to support a peaceful resolution of Cross-Strait issues that is consistent with the wishes and best interests of the people of Taiwan.)

2020年競選黨綱有關表述則沒有再談一個中國,變成:

「民主黨人致力履行台灣關係法,並繼續支持在符合台灣人民願望和最大利益下,和平解決兩岸事宜。」

(Democrats are committed to the Taiwan Relations Act and will continue to support a peaceful resolution of Cross-Strait issues consistent with the wishes and best interests of the people of Taiwan.)

民主黨2020年黨綱亦談到香港,而「香港」一詞4年前黨綱中並無出現:

「我們會強力執行香港民主與人權法案,包括制裁損害香港自治的官員、金融機構、企業和個人。」

(We will fully enforce the Hong Kong Human Rights and Democracy Act, including by sanctioning officials, financial institutions, companies, and individuals responsible for undercutting Hong Kong's autonomy.)

此外,有別4年前黨綱,民主黨2020年黨綱並沒有提及「宣揚包括西藏人權利在內人權」,但加入了針對新疆內容,聲言會「聯合世界譴責中國拘留過百萬維吾爾族及其他少數民族人」,並會使用「維吾爾人權政策法案」所提供工具。

對於南海,民主黨新黨綱口氣亦更強硬,在表示「致力於維護南中國海航行自由」同時,加入「抵抗中國軍事威嚇」一句。

民主黨2020年黨綱亦稱:

「民主黨人相信,中國的挑戰首要地不是個軍事挑戰,但我們會對阻嚇侵略,和對侵略予以回應。」

(Democrats believe the China challenge is not primarily a military one, but we will deter and respond to aggression.)

責任編輯:連兆鋒