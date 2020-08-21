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【中美角力】美前駐華大使籲中美溝通：孤立中國並非可行政策

國情動向 14:10 2020/08/21

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美國總統特朗普對華態度愈趨強硬，中美就首階段貿易協議進行會談的計劃也被推遲。美國前駐華大使馬克斯·鮑卡斯（Max Baucus）表示，目前美國一些人希望打造所謂國際聯盟來「孤立中國」，這不是一種切實可行的政策。

他說，儘管當前美中關係面臨困難，雙方仍應維持對話溝通渠道，努力找到彼此能夠合作的領域，並在分歧出現時保持相互尊重。

「孤立中國」政策並不可行

據內地官媒《人民日報》，鮑卡斯日前受訪時表示，目前美國一些人希望打造所謂國際聯盟來「孤立中國」，這不是一種切實可行的政策。美國不可能阻止中國崛起，相反，美國應該找到與中國合作的方式。

他說，「雙方應將更多時間花在尋找能達成共識的地方，比如說應對氣候變化、類似新冠肺炎疫情這樣的公共衛生問題，以及朝鮮半島核問題、伊朗核問題等地區問題。在我們難以達成一致的領域，我們也必須相互尊重，因為每個國家都需要維護自己的利益。」

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美國總統大選將於11月舉行，兩黨候選人的對華態度是外界關注熱點。鮑卡斯指出，如今美國一些政客試圖通過刺激公眾輿論來為競選服務，從長遠來看，這很令人擔憂。他認為，即使在美中關係面臨較多困難的當下，雙方仍需維持對話溝通渠道。

就所謂「對華接觸失敗論」，鮑卡斯認為，一些美國人假定美中接觸會讓中國變得更像美國，這本身就是一種錯誤假定。「中國不會變得像美國。中國就是中國，中國有自己的國家利益。」

責任編輯：尹航

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