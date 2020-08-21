【新冠肺炎】上海放寬入境隔離到「7+7」 防疫壓力從旅館轉到社區

上海對入境人員實施有條件的「7天集中+7天居家」隔離措施，在當地有住所者，可在與住家同區的旅館隔離。這項政策已讓更多外商返回上海，社區的防疫壓力也明顯增加。

上海市台灣同胞投資企業協會（上海台協）常務副會長暨發言人李崇章稱，疫情太長讓人「憋不住」，已有越來越多境外人士回到上海工作，造成隔離旅館壓力太大，上海政府因此將原本在旅館隔離14天的政策，自7月27日起放寬為上述俗稱「7+7」的隔離政策。

▲ 上海放寬入境隔離 防疫壓力從旅館轉到社區

他說，隔離政策放寬，結果又帶動更多台商在內的海外人士願意返回上海或周邊的江蘇、浙江和安徽省。上海周邊部分地區過去的隔離政策是「14天集中隔離+7天居家隔離」，現在只需要在上海集中隔離7天，再到當地隔離7天即可，旅館的防疫壓力一部分轉到社區。

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因應防疫需要，目前飛往上海的航班只能從浦東機場進入。旅客下機後統一在機場進行採樣核酸檢測，再依照自己所前往的地區按指示分流，等待搭乘巴士前往隔離旅館。

在上海有住所者，會依照住家所在的行政區送至當地的隔離旅館，隔離第5天進行核酸檢測若為陰性，且居家條件允許的，第二週可就近返家隔離。

中央社記者20日曾入境上海試驗，於21日就收到居委會電話，表示已聯繫妥當，情況順利的話，由隔離旅館安排第8天或第9天轉往住所。不過，所有入境上海旅客都必須一開始就備妥14天隔離費用，後7天確定能居家隔離再予退費。

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責任編輯：游昊雲

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