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中國外交官「多謝」蓬佩奧 諷美國抗疫失敗

社會熱點 15:07 2020/08/21

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【中美角力 新冠肺炎美國疫情】中國外交官「多謝」蓬佩奧 諷美國抗疫失敗

美國國務卿蓬佩奧近日再於Twitter攻擊中國，中國外交部發言人華春瑩連推3文反擊之際，中國駐黎巴嫩外交官曹毅也加入「戰團」。曹毅針對蓬佩奧此前聲言「希望中國人民成功」，表示「多謝」佩蓬奧「祝福」，並稱中國控制疫情的確成功了，以此諷刺美國疫情仍然失控。

近日，武漢數千人不載口罩，參加水上樂園音樂派對的消息引起國內外熱議。外國有評論形容，2020年確是不可思議的一年，歐美現在還忙於抗疫，疫情始發地武漢竟然變得歌舞昇平了。

武漢泳池3000人貼身派對 世衛恐播毒死人（有片多圖）

中國駐黎巴嫩大使館辦公室主任曹毅周四（20日）在Twitter，貼出武漢泳池派對照片，以及印有蓬佩奧早前攻擊中共，聲稱「我們希望中國人民成功」字句的圖片，諷刺蓬佩奧。

曹毅在推文以英語寫道：

「謝謝啊，蓬佩奧國務卿，我們成功了。現在輪到你們啦。我們希望美國人民一樣成功。」

（Thanks, @SecPompeo , we succeeded. Now it's your turn. We want the American people to be successful too.）

蓬佩奧稱西方正在取勝 華春瑩連發3條推特回擊

曹毅之後又補上一帖：

「你知道中國已經提供了超過265億個口罩、3.3億套防護衣、3,100萬對眼罩、6.1億對手術手套，以及1.15萬部呼吸機，給予美國人民嗎？我們真心希望，他們和我們一樣成功，我是認真的。」

（Do you know that #China has already provided more than 26.5 billion masks, 330 million protective suits, 31 million pairs of goggles, 610 million pairs of surgical gloves & 11,500 ventilators to the American people? We really want them to be as successful as us, I mean it.）

移除「一個中國」 美國民主黨新黨綱主張制裁香港

美國新冠肺炎疫情至今超過557萬人確診、17.4萬人死亡。美國總統特朗普競選團隊，較早前在網站發售印有「讓美國再次偉大起來」競選口號的口罩，但表明口罩並非醫用，不保證戴了不會感染病毒。

中國「明智無上特朗普當」美國在台協會前主席包道格稱

中國擬破紀錄買美國石油 大選前穩住美國反華情緒

【拜登中國政策】重使美國號令諸侯 中國挑戰恐更大

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責任編輯：連兆鋒

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