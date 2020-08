▲ 【中美角力 新冠肺炎美國疫情】中國外交官「多謝」蓬佩奧 諷美國抗疫失敗

美國國務卿蓬佩奧近日再於Twitter攻擊中國,中國外交部發言人華春瑩連推3文反擊之際,中國駐黎巴嫩外交官曹毅也加入「戰團」。曹毅針對蓬佩奧此前聲言「希望中國人民成功」,表示「多謝」佩蓬奧「祝福」,並稱中國控制疫情的確成功了,以此諷刺美國疫情仍然失控。

近日,武漢數千人不載口罩,參加水上樂園音樂派對的消息引起國內外熱議。外國有評論形容,2020年確是不可思議的一年,歐美現在還忙於抗疫,疫情始發地武漢竟然變得歌舞昇平了。

武漢泳池3000人貼身派對 世衛恐播毒死人(有片多圖)

中國駐黎巴嫩大使館辦公室主任曹毅周四(20日)在Twitter,貼出武漢泳池派對照片,以及印有蓬佩奧早前攻擊中共,聲稱「我們希望中國人民成功」字句的圖片,諷刺蓬佩奧。

曹毅在推文以英語寫道:

「謝謝啊,蓬佩奧國務卿,我們成功了。現在輪到你們啦。我們希望美國人民一樣成功。」

(Thanks, @SecPompeo , we succeeded. Now it's your turn. We want the American people to be successful too.)

曹毅之後又補上一帖:

「你知道中國已經提供了超過265億個口罩、3.3億套防護衣、3,100萬對眼罩、6.1億對手術手套,以及1.15萬部呼吸機,給予美國人民嗎?我們真心希望,他們和我們一樣成功,我是認真的。」

(Do you know that #China has already provided more than 26.5 billion masks, 330 million protective suits, 31 million pairs of goggles, 610 million pairs of surgical gloves & 11,500 ventilators to the American people? We really want them to be as successful as us, I mean it.)

美國新冠肺炎疫情至今超過557萬人確診、17.4萬人死亡。美國總統特朗普競選團隊,較早前在網站發售印有「讓美國再次偉大起來」競選口號的口罩,但表明口罩並非醫用,不保證戴了不會感染病毒。

責任編輯:連兆鋒