【中美5G角力】華為啟動南泥灣項目、塔山計劃　能抗美封殺？

特朗普政府本周一宣布第三波華為禁令，使得今年5月宣布的限制措施範圍擴大，旨在阻止中國通訊設備巨頭華為，在未經特別許可的情況下獲得晶片（內地稱芯片），包括外國企業以美國軟件或技術開發或生產的晶片，遏縮華為取得晶片的供應管道。

富瑞金融集團（Jefferies）在一份報告中表示，如果華為因擴大限制而無法獲得晶片組件，其「手機事業可能就此玩完了」。

兩大新項目 力爭實現晶片自給自足

事實上，華為CEO余承東已坦承，受美國制裁影響，華為手機將沒有晶片了，今年9月發布的Mate 40將成為搭載高端麒麟晶片的「絕版機」。

余承東稱，過去十幾年華為在晶片領域「投入了巨大研發，但很遺憾在半導體製造領域，華為沒有參與。我們只做晶片設計，沒有晶片製造，我們很多很強大的晶片都沒有辦法製造了。」

不過，華為在美方無底線打壓下，雖然擺出哀兵姿態，但也在謀劃各種應對策略，而不是坐以待斃。近日就傳出華為已啟動了代號「南泥灣」的新項目和「塔山計劃」，作為自給自足、自力更生的準備。

華為啟「南泥灣」項目 推Notebook等不含美國技術產品

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「南泥灣」是指抗日戰爭時期，中共一支軍隊在延安南泥灣開展大規模生產活動，目的是反擊日軍和國軍的封鎖圍堵、克服經濟困難，實現生產自給。時任中共領袖毛澤東為此寫了「自己動手，豐衣足食」八字讚譽。

華為以「南泥灣」的名義啟動新項目，顯然是希望通過「自力更生」，實現自給自足。

據稱，筆記本電腦、智慧屏、IoT智能家居產品都被納入南泥灣項目，這些都是可以完全國產化、規避美國技術影響的產品。

美全方位打遏 掀科技領域阻擊戰

而所謂「塔山計劃」被傳與著名的塔山阻擊戰有關。這場阻擊戰發生於東北解放戰爭時期。當時，中共東北野戰軍在遼沈戰役中，為保障主力奪取錦州，於遼寧省錦州西南塔山地區對增援錦州的國民黨軍所進行的防御作戰。

如今遭到美國全方位打遏的華為，也被認為是要在科技領域打一場阻擊戰。

8月12日，內地微博上有科技博主發文稱，由於國際大環境遭受制裁，使台積電等無法為華為代工，導致後者晶片無法生產，華為已在內部啟動「塔山計劃」。華為擬與相關企業合作，準備建設一條完全沒有美國技術的45nm的晶片生產線，預計年內建成，同時還在探索合作建立28nm的自主技術晶片生產線。

該微博還列出入圍「塔山計劃」的包括在A股上市的北方華創、中微公司、萬業企業、精測電子等16家公司。

華為前景 終將繫於中美關係改善

無論是「南泥灣項目」，還是「塔山計劃」，在內地業界都有不小爭議，支持方認為，面對美國的全球封殺，華為能做的就是靠自己的力量，憑藉國內的技術創新和龐大的消費市場，尋找一條生存自救之路。

不過質疑聲認為，沒有西方先進的晶片技術支援，華為無論是在國內市場還是國際市場，在與對手如蘋果、三星競爭中將明顯處於劣勢。華為的前途和發展，終將繫於中美關係的改善、國際大環境的改變。

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本報記者：黃兆康

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