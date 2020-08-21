【中美5G角力】華為啟動南泥灣項目、塔山計劃　能抗美封殺？（訂戶專享）

特朗普政府本周一宣布第三波華為禁令，使得今年5月宣布的限制措施範圍擴大，旨在阻止中國通訊設備巨頭華為，在未經特別許可的情況下獲得晶片（內地稱芯片），包括外國企業以美國軟件或技術開發或生產的晶片，遏縮華為取得晶片的供應管道。

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