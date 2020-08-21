【中美5G角力】華為啟動南泥灣項目、塔山計劃 能抗美封殺？（訂戶專享） 經濟脈搏 15:39 2020/08/21 分享： 特朗普政府本周一宣布第三波華為禁令，使得今年5月宣布的限制措施範圍擴大，旨在阻止中國通訊設備巨頭華為，在未經特別許可的情況下獲得晶片（內地稱芯片），包括外國企業以美國軟件或技術開發或生產的晶片，遏縮華為取得晶片的供應管道。 ... 相關文章 【中美5G角力】5度逃生門 能否讓華為擺脫晶片斷供危機？ 2020/08/13 【中美5G角力】5度逃生門 能否讓華為擺脫晶片斷供危機？ 【中美5G角力】美辣手切斷華為晶片供應 「誤傷」南韓經濟 今日 【中美5G角力】美辣手切斷華為晶片供應 「誤傷」南韓經濟 華為新款MateBook X仍搭載Windows 分析：美加碼封殺暗藏試探 2020/08/19 華為新款MateBook X仍搭載Windows 分析：美加碼封殺暗藏試探 【中美5G角力】特朗普「點穴」華為關鍵：全球90%晶片由美企工具設計 2020/08/20 【中美5G角力】特朗普「點穴」華為關鍵：全球90%晶片由美企工具設計 【中美5G角力】非洲為何不聽美國話 反而擴大用華為 2020/08/20 【中美5G角力】非洲為何不聽美國話 反而擴大用華為 科技戰 5G 華為 創新科技及應用 通訊科技 軟件 特朗普 中美關係 台積電 Mate 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入