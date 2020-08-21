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【中美角力】林毅夫：2030年中國經濟規模將超美國 美意圖遏華

國情動向 15:59 2020/08/21

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在新冠肺炎疫情衝擊、中美關係惡化之下，中國經濟發展前景如何？北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫日前豪言，展望未來，中國還有約8%的增長潛力，能夠發揮多少決定於需求側，主要把握國內需求，而中國14億人口的大市場，空間大，可用政策手段多。

他又預計到2030年，中國總體經濟規模將超過美國。他認為，貿易逆差只是藉口，美國意圖打壓中國。

中美未來有約8%增長潛力 今年實現3%增長較合理

《新京報》報道，林毅夫周三（19日）出席北大經濟學院思政實踐課無極縣教育基地揭牌儀式時，作出題為「新冠肺炎疫情與中美摩擦雙重背景下的中國經濟發展」的報告。

他表示，今年要充分利用政策空間，如果實現5.3%的增速，有望實現兩個翻一番目標。中國能否實現第一個百年目標，主要靠下半年，必須有12.2%的增長，而中國的政策空間大，迴旋餘地多，如果中國把各種政策工具都用上，要達到這個增長是有可能。

【中國經濟新佈局】科技尖刀戰略 輸不起的大國戰爭

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【新冠肺炎疫苗誕生】中國經濟將現3大裂變　一大政策調整

不過，他認為不能把所有的子彈都打光，尤其是新冠肺炎疫苗研製出來之前，疫情仍有很大不確定性。因此中國今年實現3%左右的增長，即下半年增長率只需達到7.6%，給明年留一定空間，這樣的安排是比較合理。

中國需繼續深化改革開放

林毅夫表示，疫情總會過去，對中國影響更長遠的因素是中美摩擦。他提到美國總統特朗普上台後對中國產品加徵關稅，指貿易逆差的問題只是一個藉口，美國是為了抑制中國的發展。現在美國還以知識產權的名義，對中國企業採取限制措施。

他認為，中國最重要的是保持定力，利用好發展空間和潛力，繼續深化改革開放，「如果能這樣做，美國想要孤立中國，最終也只是孤立它自己」。

林毅夫表示，未來10年若平均實現每年5%-6%的增長，兩個里程碑就可以實現。第一個是到2025年前後，中國人均GDP可以超過12,700美元，而按照國際標準，人均GDP超過這一水平就是高收入國家。另一個里程碑是，到2030年中國總體經濟規模將超過美國，成為世界第一大經濟體。在這基礎上，若中國繼續開放，美國想要打壓中國就不容易。

路透調查：中國今年經濟料增2.2% 中美關係仍是不穩定因素

【中美角力】特朗普大選再釋欲與中國脫鉤姿態 北京如何應對？

責任編輯：林佩怡

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