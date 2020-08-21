【中國經濟】中國大幅下調利率保護上限 專家憂現存業務風險增

因應新冠肺炎疫情以及中美關係緊張，中國經濟面臨下行風險。路透報道指，中國正計劃通過大幅下調民間借貸利率司法保護上限，繼續發力提振在復甦中艱難掙紮的實體經濟。分析師擔憂，存量業務風險或大大增加。

另外，在實踐中，因部份地方法院立場、裁判不一，可能會造成利率上限管制政策的「雙軌制」。

新規冀減輕中小企融資壓力 增強市場活力

中國最高人民法院周四明確，民間借貸利率司法保護上限標準調整為不超過一年期貸款市場報價利率(LPR)四倍的水平。按中國央行發布的最新LPR計算，該上限目前為15.4%，大幅低於原規定的24%和36%。

中小企業因信用資質等問題，很難從銀行等金融機構獲得貸款，民間借貸是他們融資的重要途徑。最高法院表示，很多中小企業和個體工商戶面臨巨大壓力，融資成本過大是重要原因之一；此舉意在統籌推進常態化疫情防控和經濟社會良性健康發展，持續增強市場主體的發展動力和活力，推動綜合融資成本明顯下降。

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但不少金融機構人士卻對此表示擔憂，因此前他們設計貸款產品時，通常以24%和36%作為利率上限；若未來需要將利率上限下壓至四倍一年期LPR，輕則利潤嚴重受損，重則機構面臨滅頂之災。

新規令商業銀行和消費金融公司為難

據中國最高法2015年8月出台的民間借貸相關司法解釋，對借貸雙方約定的利率未超過年利率24%，出借人請求借款人按照約定的利率支付利息的，人民法院應予支持；超過36%的部分則被判定為無效，出借人需退還超出部分的利息。

報道引述券商分析師表示，若以15.4%為標準，對商業銀行而言，目前信用卡分期業務有部分在超標的邊緣遊走，稍微整改後可以繼續做；信用卡現金貸類的業務，將可能做不了或者需要大幅降價。

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而對於持牌消費金融公司，分析師說，「基本上要涼（編按：完蛋之意）掉一半」。「如果沿用這個標準，基本上只有銀行、部分消費金融公司和絕對頭部的互聯網小貸能合規，其他公司，甚至包括上市公司，基本上全部都要涼。」

一位中型金融科技平台信貸業務負責人亦對路透表示，在與其合作的金融機構中，銀行的放貸利率通常會設定在24%以內，信托公司、消費金融公司出於覆蓋壞賬和保證利潤的需要，主要在24%-36%的區間遊走。負責人表示，低於24%可能就沒錢賺。

有觀點擔憂 借貸市場會劣幣驅逐良幣

中關村互聯網金融研究院首席研究員董希渺稱，「對民間借貸利率進行約束在一定程度上打破了風險定價的市場化原則。」部分民間借貸資金因法律風險加大退出，借貸市場劣幣驅逐良幣的現象可能愈演愈烈；部分債務人或將逃廢存量借貸的本金和利息，存量業務風險大大增加，侵害放貸機構合法權益。

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他還提到，關於民間借貸的司法解釋只適用於民間借貸行為，不適用包括商業銀行、消費金融公司等金融機構。

但在實踐中，部分地方法院也以民間借貸利率司法保護上限來約束金融機構的信貸行為，從而造成利率上限管制政策的「雙軌制」。其結果是，不同的各級法院立場、裁判不一，給金融機構帶來困擾。

責任編輯：尹航

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