▲ 【中美華為5G科技戰】中國醫晶片「芯」臟病 俠客島：要有坐10年冷板凳準備

中美5G科技戰，美國特朗普政府再對華為出招，打擊華為芯片（晶片）供應；華為消費者業務CEO余承東早前坦言，今秋面市華為手機搭載麒麟9000晶片，可能成為絕版。《人民日報》微信專欄「俠客島」發表文章，表示中國有段時間認為「造不如買，買不如租」，可是慘痛教訓說明，核心技術不是買來的。俠客島又引述專家指出，中國發展晶片關鍵核心技術，要有坐10年冷板凳的思想準備。

美國5月推出禁令，規定凡是使用美國軟件或設備生產晶片企業，向華為供應晶片必須獲得美國商務部許可。華府本周進一步收緊禁令，規定任何基於美國軟件和技術研發的產品，不能用以製造或開發，華為及其子公司所訂購的零部件、組件或設備。

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俠客島微信號周五（21日）發文，指出美國這兩波禁令，直接將華為推入「自家設計的不給造，別人生產的不給買」的困境。

文章稱，華為的遭遇再度引出一個老話題——為什麼包括中國晶片製造業在內的全球晶片行業，屢屢受制於美國？為何美國禁令一下，各路製造商莫敢不從？

俠客島繼而解釋，可以說，晶片製造設備、設計工具被美方牢牢拿捏在手，成了很多人對美國晶片技術真正的「忌憚」所在。

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在晶片設備方面，晶片構造極為精密，對設備的複雜度也有著超高要求。拿目前最先進的EUV光刻機來說，單台設備包括逾10萬個零件、4萬個螺栓、3000條線路。設備廠不但能死守工藝製程，還可通過獨家售後服務「鎖死」晶片製造方。

據2019年半導體設備供應商排名，位居前五的供應商佔全球58%的行業營收，其中3家是美國企業，另外2家（日本東京電子、荷蘭ASML）則被美國扶持多年。

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在設計軟件方面，EDA（電子設計自動化工具）是設計電子晶片的必需軟件。但現實是，EDA被美國Synopsys、Cadence、Mentor 3家公司壟斷。這些公司共計壟斷95%以上的中國晶片設計市場，而中國最大的EDA廠商只占1%市場份額。

文章又表示，一般的行業是正金字塔結構，而晶片行業卻與之相反，這獨特的倒金字塔結構，就已把新手嚇退半截。晶片市場中銷量最高的，往往是技術最先進的高端產品，這些產品單價高、利潤率高、出貨量大、性價比又很高，新入場者若單靠低端市場的利潤積累，很難衝破寡頭壟斷。

文章直言，簡單講就是，「造芯」是個技術活兒，而目前多數核心技術，確實不在我們手上。

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中國晶片大多依賴進口。數據顯示，2019年中國晶片進口金額為3000億美元，出口金額為1000億美元，存在巨大貿易逆差。

俠客島又引述中國工程院院士鄔賀銓表示：「我國晶片受制於人，其中最大的原因是我們的工業基礎——包括精密製造、精細化工、精密材料等方面的落後。」

倪光南認為，中國晶片技術落後，起步晚是重要的歷史原因，主導理念的偏差導致創新推進不夠是現實原因。他說：「關鍵核心技術的發展，要有板凳要坐十年冷的思想準備。」

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俠客島形容，曾經有段時間，中國希望能夠用更省事的辦法解決問題，所謂「造不如買，買不如租」。「但一次次慘痛教訓告訴我們，核心技術不是買來的，更不能靠化緣要來。」

「對於一個大國而言，只有把核心技術牢牢掌握在自己手中，才能真正掌握競爭和發展的主動權。晶片領域如此，其它任何領域也都是如此。」

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責任編輯：連兆鋒