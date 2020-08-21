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【神州快訊】時空科技上交所鳴鑼 懷柔1個月迎2家企業上市

特約 17:20 2020/08/21

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8月21日，北京新時空科技股份有限公司（簡稱：時空科技，股票代碼：605178）在上海證券交易所鳴鑼開市。這是懷柔區第2家主板上市企業，也是繼7月27日以來，該區迎來的第2家上市企業。

時空科技2004年在懷柔區註冊成立,是一家主營照明工程系統集成服務的國家級高新技術企業。公司擁有城市及道路照明工程專業承包壹級資質、照明工程設計專項甲級資質及水景噴泉設計施工甲壹級3項行業內的重要資質。截止2019年末，資產總額16.82億元(人民幣，下同)，營業收入10.44億元，淨利潤2.05億元。此次首發新股1,772.70萬股，每股發行價格64.31元，首發募資11.4億元。

時空科技相關負責人介紹，懷柔區主動問需，派專人服務，對企業上市給予很大支持。今年4月企業提出了人才引進等4方面問題，各相關主管部門主動對接，持續跟進，目前問題已全部解決。

據知，懷柔區狠抓企業上市服務不鬆懈，全力打造區域經濟發展新引擎。 7月27日北京科拓恒通生物技術股份有限公司在深圳證券交易所上市，實現了懷柔區創業板上市企業零的突破。在不到一個月的時間，迎來2家企業上市。

今年3月份懷柔區17家單位組建上市服務辦，動態篩選擬上市企業，以區內24家擬上市企業、14家新三板掛牌企業作為重點服務對象，「一企一策」提供管家服務。截至目前，上市辦已幫助40家企業協調各類需求33個，已辦結24項，其餘9項正在有序推進中。5月，上交所資本市場服務懷柔科學城工作站、深交所懷柔科學城企業上市服務中心落地，進一步增強了懷柔區精准有效服務企業上市的專業能力。

「聚焦北京懷柔綜合性國家科學中心建設，圍繞建設百年科學城，懷柔區正在加快構建科技創新生態、新型城市形態、高精尖產業業態，推動區域不斷向創新發展高質量發展的新階段扎實邁進。」懷柔區委常委、副區長郭文傑介紹，下一步懷柔區將全力營造一流的投資和發展環境，助推企業提質增效、做大做強。

（資料由客戶提供）

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