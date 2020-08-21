習近平：牢牢把握擴大內需戰略基點 加大關鍵核心技術攻堅

國家主席習近平近日在安徽考察時強調，要堅持改革開放、高質量發展，做好「六穩」工作，落實「六保」任務，決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅，在構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局中，實現更大作為。

因應國內經濟結構性問題，美國施壓等外部政經環境的不穩定不確定性，中央提出「國內國際雙循環」的新發展格局。

習近平又提到，要把做實做強做優實體經濟作為主攻方向，牢牢把握擴大內需這個戰略基點，加大關鍵核心技術攻堅力度。

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習近平周二至周五（18日至21日）到安徽考察，慰問受災群眾和防汛救災人員，並就推進常態化疫情防控和經濟社會發展工作、加強防汛救災和災後恢復重建、推進長三角一體化發展、謀劃「十四五」時期經濟社會發展調研。

結合「十四五」 聚焦防洪謀建樞紐性項目

他周五上午聽取安徽省委和省政府工作匯報時，強調當前防汛救災任務仍很艱鉅，要做好防汛救災和災後恢復重建工作，支持受災企業復工復產，防止因疫因災致貧返貧。結合「十四五」規劃，聚焦河流湖泊安全、生態環境安全、城市防洪安全，謀劃建設一批基礎性、樞紐性的重大項目。同時要堅決扛穩糧食安全責任。

他又指出，要把做實做強做優實體經濟作為主攻方向，一手抓傳統產業轉型升級，一手抓戰略性新興產業發展壯大，推動製造業加速向數字化、網絡化、智能化發展，提高產業鏈供應鏈穩定性和現代化水平。牢牢把握擴大內需這個戰略基點，努力探索形成新發展格局的有效路徑。要對標世界一流，加強前沿探索和前瞻佈局，加大關鍵核心技術攻堅力度。

此外，習近平表示，要出台更多援企、減負、穩崗、擴就業的支持措施，突出做好高校畢業生、農民工、退役軍人、受災群眾等重點人群就業工作。

在安徽期間，習近平參觀渡江戰役紀念館時稱，任何時候我們都要不忘初心、牢記使命，都不能忘了人民這個根，永遠做忠誠的人民服務員。要廣泛開展愛國主義教育，讓人們深入理解為什麼歷史和人民選擇了中國共產黨，為什麼必須堅持走中國特色社會主義道路、實現中華民族偉大復興。

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責任編輯：林佩怡

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