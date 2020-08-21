  • 29°C
香港時間 : 2020821日 (五) 20:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

印度據報收緊中國商人學者簽證審查 以遏制中國影響

國情動向 19:43 2020/08/21

分享：

中印關係持續緊張，印度據報加緊限制中國在當地的活動，包括收緊簽證審查、評估中國政府與當地大學院校的關係。

彭博社引述高級別官員報道，印度外交部已接獲通知，中國商人、學者、行業專家和宣傳團體人員的簽證需要預先安全審查。有關措施與印度對鄰國兼競爭對手巴基斯坦長期的做法類似。

印度大學與華合作活動或大減

根據報道，一位官員表示，印度大學與中國機構的合作活動或大減。政府正在評估教育機構簽訂的54份諒解備忘錄，包括印度技術學院、貝拿勒斯印度大學（Banaras Hindu University）、賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University），以及其他與中國國家漢辦有合作的機構。而國家漢辦在全球各地運營孔子學院。

據官員稱，除了漢語課，與中國機構的合作可能會終止。他們表示，這些機構被用來影響決策者、智庫、政黨、企業和學界。印度外交部沒有回應。

早前有報道稱，印度教育部決定審查孔子學院等中印高等教育合作項目。中國駐印度使館對此表示，希望印度有關方面客觀公正看待孔子學院和中印高等教育合作，避免將正常合作政治化，維護中印人文交往的健康穩定發展。

【中印關係】印度巴帝電信5G建設棄華為中興 其他印企會否跟進惹關注

【中印衝突】擬封殺華為5G後 印度要電訊商審核網安以防中國裝後門

【中印衝突】印度審查孔子學院 中使館籲勿將正常合作政治化

美國智庫布魯金斯學會高級研究員馬丹（Tanvi Madan）表示，印度近期採取措施減少對中國的過分依賴，並降低行業受中國政府直接和間接影響的風險。不過，馬丹認為，印度政府應評估後果，包括中國政府可能的報復措施，以及印度的承受能力。

另一邊廂，中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，昨與印度外交部東亞司聯秘史耐恩，以視像方式共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制第18次會議。雙方同意繼續保持軍事和外交渠道對話溝通，推動中印邊境局勢進一步緩和降溫，妥善處理現地剩餘問題，維護邊境地區的和平安寧。

中印邊境仍緊張　美媒：解放軍殲-20戰鬥機部署新疆

【中印衝突】解放軍新對手 印度接收首批法國陣風戰機

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

【中印衝突】擬封殺華為5G後 印度要電訊商審核網安以防中國裝後門
2020/08/18
【中印衝突】擬封殺華為5G後 印度要電訊商審核網安以防中國裝後門
【中印衝突】印度封殺微博和百度 消息人士：當局考慮封殺更多
2020/08/04
【中印衝突】印度封殺微博和百度 消息人士：當局考慮封殺更多
【中印衝突】印度審查孔子學院 中使館籲勿將正常合作政治化
2020/08/04
【中印衝突】印度審查孔子學院 中使館籲勿將正常合作政治化
中印邊境仍緊張　美媒：解放軍殲-20戰鬥機部署新疆
2020/08/18
中印邊境仍緊張　美媒：解放軍殲-20戰鬥機部署新疆
【中印衝突】解放軍新對手 印度接收首批法國陣風戰機
2020/07/31
【中印衝突】解放軍新對手 印度接收首批法國陣風戰機
外交 政治 簽證 軍事 中印關係 中國外交部 中國 印度

下一篇文章

習近平：牢牢把握擴大內需戰略基點 加大關鍵核心技術攻堅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美媒：中國快建成模擬核爆「Z機器」威力為美國22倍
美媒：中國快建成模擬核爆「Z機器」威力為美國22倍
【台海局勢】央視：武統台灣一旦觸發 「首戰即終戰」
【台海局勢】央視：武統台灣一旦觸發 「首戰即終戰」
【賀錦麗中國政策】照樣強硬 但中美這些事情有得談
【賀錦麗中國政策】照樣強硬 但中美這些事情有得談
【中美角力】蓬佩奧稱西方正在取勝 華春瑩連發3條推特回擊
【中美角力】蓬佩奧稱西方正在取勝 華春瑩連發3條推特回擊
【拜登中國政策】重使美國號令諸侯 中國挑戰恐更大
【拜登中國政策】重使美國號令諸侯 中國挑戰恐更大
【中美5G角力】非洲為何不聽美國話 反而擴大用華為
【中美5G角力】非洲為何不聽美國話 反而擴大用華為