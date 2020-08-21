印度據報收緊中國商人學者簽證審查 以遏制中國影響

中印關係持續緊張，印度據報加緊限制中國在當地的活動，包括收緊簽證審查、評估中國政府與當地大學院校的關係。

彭博社引述高級別官員報道，印度外交部已接獲通知，中國商人、學者、行業專家和宣傳團體人員的簽證需要預先安全審查。有關措施與印度對鄰國兼競爭對手巴基斯坦長期的做法類似。

印度大學與華合作活動或大減

根據報道，一位官員表示，印度大學與中國機構的合作活動或大減。政府正在評估教育機構簽訂的54份諒解備忘錄，包括印度技術學院、貝拿勒斯印度大學（Banaras Hindu University）、賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University），以及其他與中國國家漢辦有合作的機構。而國家漢辦在全球各地運營孔子學院。

據官員稱，除了漢語課，與中國機構的合作可能會終止。他們表示，這些機構被用來影響決策者、智庫、政黨、企業和學界。印度外交部沒有回應。

早前有報道稱，印度教育部決定審查孔子學院等中印高等教育合作項目。中國駐印度使館對此表示，希望印度有關方面客觀公正看待孔子學院和中印高等教育合作，避免將正常合作政治化，維護中印人文交往的健康穩定發展。

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美國智庫布魯金斯學會高級研究員馬丹（Tanvi Madan）表示，印度近期採取措施減少對中國的過分依賴，並降低行業受中國政府直接和間接影響的風險。不過，馬丹認為，印度政府應評估後果，包括中國政府可能的報復措施，以及印度的承受能力。

另一邊廂，中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，昨與印度外交部東亞司聯秘史耐恩，以視像方式共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制第18次會議。雙方同意繼續保持軍事和外交渠道對話溝通，推動中印邊境局勢進一步緩和降溫，妥善處理現地剩餘問題，維護邊境地區的和平安寧。

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責任編輯：林佩怡

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