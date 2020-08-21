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愛奇藝等遭台灣封殺 國台辦批民進黨製造兩岸脫鉤

國情動向 21:20 2020/08/21

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台灣擬9月3日起，封殺影視平台愛奇藝、騰訊，在「台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」中，把代理或經銷大陸地區的互聯網視聽服務（OTT-TV）納入商業禁止範圍。對此，國台辦批評民進黨製造兩岸「脫鉤」，認為此舉只會斷送台灣的發展機遇。

國台辦發言人馬曉光回應稱，一段時間以來，民進黨當局以各種藉口和手段，處心積慮地操弄「反中」民粹，變本加厲地破壞兩岸交流合作。現在又追隨西方反華勢力，進一步阻撓陸資赴台投資，禁止台灣業者與大陸相關企業合作，製造兩岸「脫鉤」，再次暴露其破壞兩岸關係、損害台灣同胞利益福祉的真實面目。

台灣擬封殺愛奇藝、騰訊　9月3日禁大陸OTT投資（更新版）

馬曉光還指出，兩岸經濟交流合作是造福兩岸同胞的生命線，給廣大台灣同胞帶來了實實在在的利益。民進黨當局的所作所為，無法改變兩岸經濟社會融合發展的大勢，只會壓縮台灣的發展空間，斷送台灣的發展機遇，損害台灣民眾的利益福祉。

此前，媒體曾報道台灣的蔡英文總統喜歡睡前吃泡麵，看《延禧攻略》、《如懿傳》和《甄嬛傳》等宮鬥劇。

《人民日報》知名的微博公眾號「俠客島」分析稱，蔡英文這位劇迷之所以翻臉，要追溯至今年3月民進黨立委批評愛奇藝在台灣太受歡迎，有「紅色滲透」的嫌疑，可能被大陸用作統戰工具。

文章稱台灣網友看得很清楚。民進黨這麼做，不外乎一是搞「反中」政治操作，挑動兩岸對立；二是打壓陸資企業，破壞兩岸經濟合作。

瑞幸愛奇藝好未來接連涉造假數 中概股再受狙擊是否巧合？

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責任編輯：馬佩君

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