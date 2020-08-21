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【中美貿易協議】蓬佩奧：中國不止要買美貨 還有其他承諾

經濟脈搏 22:12 2020/08/21

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美國國務卿蓬佩奧周五（21日）接受CNBC訪問時，談及中美貿易戰首階段協議，他表示，中國已承諾遵守與美國達成的第一階段貿易協議，「北京方面，已經完成部分協議中要求履行的採購承諾，但必須記住，除了購買美國產品以外，還有很多義務。」

美國總統特朗普與中國國務院副總理劉鶴今年1月簽署第一階段中美貿易協議，當中包括多項重點，分別為中方購買美國產品、知識產權、技術轉移、滙率、金融服務等。

【中美貿易協議】首階段協議懶人包 中國將增購二千億美元美產品

對於封殺TikTok，蓬佩奧強調美國非針對特定中國企業，有關行動是出於對科技、國家安全的考慮，以保護美國人的個人數據不會傳輸到中國政府。蓬佩奧表示，美國隨時準備好，與中國進行溝通。

另外，蓬佩奧接受霍士新聞訪問時表示，美國準備阻止中國和俄羅斯，進行企圖違反伊朗制裁的任何行動。

中國外交部發言人趙立堅，周五在記者會上回應蓬佩奧昨日（20日）宣布，已致函聯合國安理會恢復以往全部對伊朗的制裁措施時表示，美國此舉完全是出於實現自身政治目的政治操弄，敦促美方不要再一意孤行，「冒天下之大不韙」，否則必然再次碰壁。

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責任編輯：馬佩君

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