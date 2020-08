【美國大選2020】特朗普：拜登如當選　美國成中國囊中之物

美國大選2020進入關鍵時刻,民主黨總統候選人拜登日前在全國代表大會的演說中,沒提及對中國政策。爭取連任的總統特朗普就此強烈攻擊,稱拜登一旦在11月的大選勝出,中國將會擁有(Own)美國。特朗普重申要結束對中國依賴,推動產業鏈回流美國。

拜登當地時間20日在民主黨全國代表大會上發表演說,談論樂觀和積極向前的美國願景,聲言他願當全民總統,倘當選將團結美國、領導國家,結束黑暗期。

民主黨全國代表大會 拜登演說沒提對華政策

而拜登的演說只有一次提到中國,表示將於美國生產醫療用品,避免依賴中國和其他外國國家,但沒有闡述他的對中國政策。

在拜登演講還未結束、只接近尾聲時,特朗普就在推特(Twitter)發文表示,「過去47年中,拜登什麼都沒做,他永遠不會改變,就只是說」。

特朗普接着於阿靈頓(Arlington)出席國家政策委員會活動時,再評論拜登演說。他形容,大會是美國歷史最黑暗、最憤怒和最愁悶的大會;拜登看到美國的黑暗,他則看到美國的偉大。

特朗普也指,如果拜登當選,美國沒有人會安全,「我是唯一代表美國夢,對抗完全無政府主義、瘋狂和混亂」。他提到最近的反種族歧視示威,指民主黨控制的城市削弱警力,導致謀殺案增加,形容美國的未來和文明處於危急關頭。

特朗普:我是唯一代表美國夢的總統

特朗普還批評拜登不提對中國政策。他指,「(拜登)沒有以任何形式提到中國。如果他當選,中國將擁有我們的國家,他們將擁有我們的國家。我們不會讓這件事發生」。

他更表示,從他所閱覽過的情報顯示,中國好希望拜登在大選中勝出,若果中國是想他本人勝出的話,就會是對他的侮辱。

China was never mentioned in any way, shape, or form. China will own our country if he gets elected. They will own our country and we're not going to let that happen. You've seen the intelligence reports. China very much wants Joe Biden to win. That would be very insulting if they wanted me to win. I don't think so.