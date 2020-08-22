【中美角力】特朗普傳「特事特辦」　准美企在中國繼續用微信

美國總統特朗普下令禁用騰訊（0700）旗下即時通訊軟件微信（WeChat）兩周後，彭博社引述多名知情人士透露，特朗普政府私下已向包括蘋果公司（Apple）在內的美國企業再保證，他們仍然可以在中國使用微信發展業務。

知情人士說，政府高級官員近日與多家公司聯絡，了解全面禁用微信，恐將嚴重妨礙美國科技、零售、遊戲、電信等產業發展。

Apple Store與Google Play在美國外 仍可提供微信？

蘋果公司就是可能會因為微信禁令而蒙受最大損失的公司之一，因為該公司銷售量的五分之一都在中國；該公司也仰賴中國進行一大部分的產品製造，一旦中國政府決定報復，恐將受到巨大衝擊。

不願透露姓名的知情人士透露，特朗普政府仍在探討一些禁用微信涉及的科技層面問題，關鍵問題是，白宮要不要讓蘋果公司與谷歌（Google）在美國境外的全球應用程式商店，即Apple Store與Google Play提供微信；以及如果允許，範圍又該包括哪些地區。

據稱，美國政府高級官員正在審慎考量特朗普頒布的禁令範圍，特朗普也可能否決他們的任何決定。

三名知情人士說，多名美國官員預期微信不會在美國徹底消失，但他們希望能夠禁止在美國對該應用程式進行任何下載與更新的動作。

星巴克或能在中國分店 繼續用微信收費

舉例來說，入境美國的旅客持有的手機上若已有微信，可能可以使用但不能更新；據稱，這就表示，非美國居民在美國境內停留較長時間後，其使用的微信版本可能會過時。

部分禁用微信的意思可能是，蘋果公司可以在中國的應用程式商店提供微信，連鎖品牌星巴克（Starbucks）在中國賣咖啡時也能夠繼續接受微信支付。

兩名知情人士指出，包括財政部長姆欽（Steven Mnuchin）、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）、白宮律師西波隆（Pat Cipollone）、白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）在內的多位政府高官，18日都有參與微信禁令相關討論。

責任編輯：鄧國強