▲ 【新冠肺炎疫苗】新冠肺炎曾現「輕症版」變種 對疫苗研製有啟示

新冠病毒肺炎全球疫情波動之際，新加坡研究員發現新冠肺炎曾「變種」，一度出現症狀較輕微的「輕症版」。據稱，這種「新版」病毒曾在武漢出現疫情，之後新加坡與台灣亦有發現。專家指，掌握新冠病毒變種軌跡，對研究治療方法、研發疫苗有重要意義。

新加坡《海峽時報（The Straits Times）》報道，這種變種病毒的基因組少了一部分。研究員觀察到，感染變種病毒的患者在臨床上的表現，比感染基因組未缺少的病毒的患者要好。

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舉例來說，與感染野生株病毒的患者相較，感染變種病毒的患者，出現低血氧現象或需要醫院重症監護的比例比較少。

病毒少了部份基因組 感染者重症較少

新加坡國家傳染病中心（NCID）、新加坡科技研究局（A*STAR）轄下的新加坡免疫學網絡（Singapore Immunology Network）及杜克－新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）周五（21日）在線上新聞簡報會中，共同發表上述發現。

這些成果也已刊登在醫學期刊「刺針（The Lancet）」。

隨著引發疫情的新冠病毒不斷擴散，突變也一直在發生。

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新加坡研究員通報發現的最新變種病毒，曾於疫情初期出現在中國武漢市，之後新加坡與台灣亦有發現。從今年1月到3月，這種病毒在新加坡數個群聚感染中人傳人。

變種版新冠流行於一至三月 目前已消失

新加坡國家傳染病中心顧問兼這項研究的臨床負責人楊恩（Barnaby Young）透過新聞稿表示，「我們試圖解決2019冠狀病毒疾病（新冠病毒）的一個難題，就是為什麼有些患者會生病，有些患者卻只有輕微症狀。」

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他說，過去許多研究聚焦在患者年齡和慢性病史上，在不同病毒類型的影響上也有過很多討論，但直到現在都沒有確鑿證據；因此，注意到變種病毒基因組缺少一部分，而且得知此一現象對感染過程有深遠影響，是很令人興奮的發現。

掌握病毒變種歷史 對研究治療意義重大

目前，全球僅偵測到少數幾個新冠病毒變種，包括現在仍廣泛傳播的D614G變種。

這項研究發現的新變種，基因組少了一大部分，缺少ORF8基因。這個變種病毒目前已控制住，且自3月起未再檢測到。楊恩說，「這種變種消失了，不太可能捲土重來…但其他基因組缺少一部分的病毒不斷冒出」，將具有臨床意義。

研究員說，這項發現對研發疫苗及療法可能有幫助。

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責任編輯：鄧國強

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