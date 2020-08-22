▲ TikTok打官司挑戰禁令 最快周一告特朗普政府

美國總統特朗普8月初簽署行政命令，禁止美國任何企業或個人與短影音平台TikTok及其中國母公司字節跳動交易。路透社天引述知情人士透露，TikTok最快將於周一（24日）對美國政府提告。

路透社引述消息人士表示，TikTok提告依據是特朗普（Donald Trump）8月6日簽署的行政令援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），並沒有遵循正當程序。對於被白宮視為美國國家安全威脅，TikTok也將提出反對意見。

美國或向中國扣起TikTok賣盤錢「未試過不代表不能」

【中美角力】甲骨文亦有意收購？一文看清哪些巨企想買TikTok

據報道，特朗普8月14日再次發布行政命令，要求字節跳動必須在90天內脫手TikTok美國業務。字節跳動與微軟、甲骨文等潛在收購方不斷談判，字節跳動的部分美國投資者也可能加入最終交易，佔據部分股權。

報道指出，TikTok這次提告無法讓字節跳動免於脫手TikTok美國業務，因為訴訟內容和8月14日的行政命令無關，這道行政命令不受司法審查。

官司或無助對抗TikTok「被迫」賣盤

報道表示，目前尚不確定TikTok將在哪家法院提起訴訟。截至發稿，字節跳動拒絕對此發表評論，一名美國白宮發言人也拒絕置評。

字節跳動8月7日曾發表聲明，指控特朗普的行政命令沒有遵循正當法律程序，並表示如果美國政府不能給予公正對待，它們將訴諸美國法院。

聲明並向TikTok美國用戶喊話，表示用戶「有權利向各級議員包括白宮政府表達意見，你們的聲音有權被聆聽」。

【中美角力】特朗普TikTok對手Triller開戶 發片自稱科技專家

【中美角力】特朗普令TikTok母企：90天撤出並銷毁用戶資料

特朗普於8月6日簽署2項行政命令，表示將在45天後禁止美國任何人或企業與TikTok（海外版抖音）及其母公司字節跳動等做生意，以解決在資通訊技術供應鏈的威脅。

特朗普當時是援引「國際緊急經濟權力法」、「國家緊急法」（National Emergencies Act）與301條款發布這2項行政命令。

據報印度首富旗下信實工業 評估收購TikTok業務

【中美角力】中國擬將TikTok微信議題 搬上中美談判桌

【中美角力】路透引述白宮文件：美國或切斷TikTok與應用商店和廣告商的聯繫

進軍香港金融業 內媒：TikTok母企字節跳動已申5牌照

TikTok爭奪戰內幕曝光 豈止微軟Twitter逐鹿？

【中美角力】特朗普簽行政命令 45天後禁與微信、TikTok母企交易

揭勸服特朗普TikTok留一手的 原來是對華悍鷹參議員

揭勸服特朗普TikTok留一手的 原來是對華悍鷹參議員

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁