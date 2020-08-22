【美國大選2020】民主黨綱刪一個中國　京智囊不信拜登否定一中

美國大選2020衝剌之際，美國民主黨新版黨綱移除「一個中國政策」表述，引起關注和揣測；但中國專家認為，結合當下美國大選選情因素來看，民主黨黨綱刪除「一中」，並不等於未來會拒絕接受「一中」原則。

南京大學國際關係研究院院長、中美問題專家朱鋒今天接受官方環球時報訪問時表示，今年美國大選一個最基本的特徵就是炒作中國話題，現任總統特朗普認為他在這個議題上擁有巨大優勢。

朱鋒：民主黨防特朗普借中國議題 攻擊拜登

朱鋒分析，民主黨黨綱刪除「一中」是不想在中國話題上被特朗普抓住把柄，成為特朗普的攻擊對象，也不想在中國話題上簡單的示弱。

他說，「黨綱其實沒有約束力，即便刪除『一中』，也是一種模糊的表達方式，刪除並不等於說拒絕接受」。

中國社科院美國問題專家呂祥也認為，民主黨黨綱刪除「一中」，只是「不提」，是一種淡化，不代表今後會否認「一中」政策。

外電報導，美國民主黨黨代表已通過最新黨綱，相較於2016年版本，新版黨綱移除了「一中政策」。

為了選舉 民主黨只是採取模糊表達方式

此外，前副總統拜登（Joe Biden）20日在民主黨全國代表大會最後一天發表題為「美國的希望」（America’s Promise）壓軸演說，正式接受民主黨總統提名。

環球時報說，值得注意的是，拜登演講中只有一處提到中國，表示「將在美國製造需要的醫療用品和防護設備」，並將「不再受中國和其他外國的擺布」。

對此，朱鋒認為，「特朗普（特朗普）瘋狂對中國指責和打壓並操弄意識形態偏見不利於改變美國社會的現狀，也不利於美國企業的利益，但在情緒化很嚴重的當下有很大的煽動力，所以拜登在演講中很少提到中國」。

朱鋒分析，這或許是特意的安排，以避免因中國政策問題被特朗普「牽著鼻子走」。

「免中國政策議題 被特朗普牽鼻子走」

至於民主黨新版黨綱保留承諾遵守涉及對台軍售的「台灣關係法」一事，呂祥表示，無論是民主黨或共和黨執政，美國對台軍售多年來一直在進行，其中除了經濟利益，也是對中國大陸的牽制。

呂祥說，「在台海問題上，中國一方面要有解決問題的『軟』的時間表，另一方面，一旦決定要動用措施的時候，應該也會有更為精確的時間表。中國有更多的自信和主動，所以我們不應被美國方面的個別表態牽著走」。

責任編輯：鄧國強