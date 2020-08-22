▲ 【新冠肺炎】汕尾新一波新冠疫情 病毒99.99%與香港相似（資料圖片）

新冠肺炎內地疫情波動，深圳一名超市員工本月14日在汕尾陸豐確診新冠肺炎後，陸續有多人被證實受感染，防疫部門啟動病毒溯源分析。廣東省衞健委主任段宇飛今天（周六，22日）通報，經病毒全基因組測序後發現，汕尾5名患者的鼻咽拭子樣本，均顯示屬香港流行的HK1分支，與香港流行毒株的病毒序列高度同源達99.99%。

這一波疫情自本月14日起陸續爆出。廣東省衛健委、深圳市衛健委當天通報，汕尾市陸豐排查發現1名新冠肺炎確診病例。患者為陳姓女性，41歲，陸豐市南塘鎮人，是深圳羅湖區水貝盒馬鮮生超市的酸奶銷售員，居住在龍崗區布吉潤祥家園。

深圳超市員工 回汕尾家鄉後確診

段宇飛今天記者會上表示，陸豐疫情發生後，廣東省衛生健康委會同省公安廳、深圳及汕尾市疾控中心，開展病毒溯源工作；其中，向5宗感染個案取得鼻咽拭子樣本後，對其病毒進行全基因組三代序列測定，結果發現。這5例的病毒基因序列高度同源、甚至同源達99.99%。

總的來看，這次疫情控制在局部區域，風險總體可控。

段宇飛指出，截至8月22日8時，今次疫情共發現1例確診病例，由汕尾市報告，另8例無症狀感染者，其中汕尾市報告5例，深圳市報告3例。8例無癥狀感染者都是在已納入管理的密切接觸者等重點人群中發現的，均為患者的同事或親屬。

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他補充，本次疫情是在較早階段，通過常態化疫情監控發現的，不排除後續會有零星病例和無症狀感染者。

或有更多人被確診感染

新一波疫情下，深圳市衞健委周六發布，藥店銷售感冒退熱類藥品繼續實施實名登記，市民買藥時需提供手機號碼、住址；網購感冒藥的，需前往門店領取。

另外，省疾控中心主任鄧惠鴻表示，省內各大學、中小學開學臨近，零星個案的出現對開學沒有影響，但學校需安排分期分批錯峰返校，學校和衞生健康部門需做好防疫工作。其中包括學校需追蹤因病請假的學生情況，嚴格師生健康管理制度，了解相關情況等。

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責任編輯：鄧國強

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