▲ 【內循環經濟】習近平要求加快內循環 促長三角一體化

中央推動「內循環」經濟，應對中美角力、新冠肺炎疫情等國內外挑戰。中共總書記習近平近日在安徽視察時作出指示，要「紮實推進長三角一體化發展」，並重申要「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。

習近平在今年5月的全國人大與政協兩會期間，提倡推動經濟「國內大循環」。外界預期，「內循環」政策將在10月召開的中共十九屆五中全會敲定，然後在明年納入第十四個五年規劃，即2021年開始的5年經濟藍圖。相關工作，據報由國務院副總理劉鶴領銜推動。

新華社報道，習近平20日在安徽合肥主持召開「紮實推進長三角一體化發展」座談會時，再度提及「內循環」。

須深刻認識長三角在國家經濟發展的地位

他表示，面對嚴峻複雜的形勢，要更好推動長三角一體化發展，必須深刻認識長三角區域在國家經濟社會發展中的地位和作用，率先形成新發展格局，勇當國家科技和產業創新的開路先鋒，加快打造改革開放新高地。

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習近平稱，在當前全球市場萎縮的外部環境下，國家必須集中力量辦好自己的事，「發揮國內超大規模市場優勢，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。

他要求，長三角區域要發揮人才富集、科技水準高、製造業發達、產業鏈供應鏈相對完備和市場潛力大等諸多優勢，積極探索形成新發展格局的路徑。

習近平說，當前，新一輪科技革命和產業變革加速演變，更加凸顯了加快提高國家科技創新能力的緊迫性。上海和長三角區域不僅要提供優質產品，更要提供高水準科技供給，支撐全國高品質發展。

全球市場萎縮 國家必須集中力量辦好自己的事

他並稱，近來，經濟全球化遭遇倒流逆風，「越是這樣我們越是要高舉構建人類命運共同體旗幟，堅定不移維護和引領經濟全球化」。

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習近平說，長三角區域一直是改革開放前沿。要對標國際一流標準改善營商環境，以開放、服務、創新、高效的發展環境吸引海內外人才和企業安家落戶，推動貿易和投資便利化，努力成為聯通國際市場和國內市場的重要橋樑。

他最後並指，長三角一體化發展不是一日之功，「既要有歷史耐心，又要有只爭朝夕的緊迫感，既謀劃長遠，又幹在當下」。領導小組要把好大方向、大原則的關，確保黨中央決策部署落實到位。

所謂「長三角」，全稱為長江三角洲城市群，是指以上海為中心，囊括江蘇、安徽、浙江等3省在內的東部經濟發展較高區域。

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責任編輯：鄧國強

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