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【制止餐飲浪費】中央雷厲推「惜食」　馬兒也要少吃草？

經濟脈搏 18:27 2020/08/22

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【制止餐飲浪費】中央雷厲推「惜食」　馬兒也要少吃草？

中央推動減少餐飲浪費，全國各地紛紛出台節約新制，其中不乏引發網友議論的奇葩招式。商務部昨天稱，已起草宴席節約規範，提倡設立專業點菜師；中國馬業協會也開會研討「如何減少馬匹飼草料浪費」。

中央惜令一出，各省紛紛出台禁止食物浪費新制，除了普遍可見的「N-1點餐模式（即點餐數量比實際客人數目少一份）」、小份菜、半份菜，不少地方還設置「用餐監督員」，引發輿熱議。

國家部門研推專業「點菜師」

商務部昨天發布消息稱，為貫徹落實中央關於堅決制止餐飲浪費行為的重要指示精神，已和烹飪協會起草宴席節約服務規範，公開徵求各界意見。澎湃新聞報道，根據徵求意見稿，餐飲服務單位應在宴席菜單備註單個菜品主材重量，對服務員進行點菜培訓，並提倡設立專業點菜師。

【糧食安全】河南嚴推「惜食」　餐館規定雞屁股都要吃

葉璇餐廳吃鄰桌二手餸　變內地「惜食」大紅人（有片）

徵求意見稿還提到，餐飲服務單位不宜設置最低消費。宴席服務人員應具備真誠守信的職業素養，嚴禁誘導顧客超出正常範圍的點餐消費。宴席結束後，餐飲服務單位可對厲行節約的顧客給予獎勵或優惠，比如發放節約優惠券等方式。

不僅人們要節約，馬兒也要「惜食」。另中國馬業協會為響應「節約糧食」的號召，減少馬匹飼草料浪費，周五（21日）舉行「馬場飼草料節約專題懇談會」，徵集節約飼草料、提高科學飼養的攻略和妙招。

澎湃新聞報道，開會通知稱，飼草飼料是馬匹的糧食，如何科學提高馬匹飼草料利用率相形重要，並稱研討結果會擇期公布。

養馬要減少草料浪費　網民議論紛紛

給馬吃的飼草料也要節約，引來網友調侃，「馬兒們說，我們又沒搞吃播浪費糧食」、「可憐的馬兒」、「感覺走了彎路，誤入歧途」。

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對於一道又一道的節約措施，有網友肯定，也有不少網友批評這又是一個過了頭的形式主義；有網友說，「最該節約的是酒廠和高檔餐廳，先把這兩種業者關掉一批」，也有網友說「點菜師」太矯情，「還不如『店小二』來得爽快」，「行吧，就當解決就業了」。

此外，北京、上海等地機關食堂也開始推行減少浪費措施，例如分量減半的小份菜，或是將剩菜再利用做成炒飯、豆渣餅等再出售。

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責任編輯：鄧國強

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