▲ 【中美科技戰】起訴特朗普政府 TikTok母企字節跳動：美國周一入稟

中美科技戰，美國特朗普政府強迫中國程式TikTok出售美國業務，TikTok母企字節跳動表示，會於美國時間周一（24日）入稟法院，起訴特朗普政府。字節跳動批評，美國政府不遵循法律程序，入稟起訴特朗普政府是要確保法治，確保TikTok用戶獲得公正對待。

字節跳動周日（23日）在微信公眾號發放聲明，表示會於美國時間周一（香港時間25日周二）正式起訴特朗普政府。

字節跳動指出，近一年來，公司懷著真誠的態度，尋求跟美國政府溝通，針對他們所提出的顧慮提供解決方案，但美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序，甚至試圖強行介入商業公司談判。「為確保法治不被摒棄，確保公司和用戶獲得公正的對待，我們宣佈正式通過訴訟維護權益。」

特朗普早前簽署兩道行政命令，先後要求禁止字節跳動在美國交易，並強制TikTok在90天內出售美國業務。

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字節跳動未有交代入稟是挑戰哪一道行政命令。路透社較早前則引述消息人士報道，特朗普第二道行政命令不受司法審查，字節跳動計劃起訴的理據是，特朗普在第一道命令中引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），並沒有遵循正當程序。

另外，對於特朗普同時禁止微信交易，美國一群微信海外版WeChat用戶，日前入稟三藩市聯邦法院挑戰。入稟者認為，禁令影響WeChat美國用戶工作，和與中國親友接觸，禁令有違美國憲法保障之公民權利，而特朗普政府亦表提供證據，顯示微信威脅美國國家安全。

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責任編輯：連兆鋒