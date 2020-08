不用中國買美國貨？特朗普：中美經濟可以脫鉤

▲ 【中美貿易戰協議】特朗普:中美經濟可以脫鉤 美國不用與中國做生意

中美貿易戰第一階段協議半年檢討,中美尚未交代對話押後至何時舉行。美國總統特朗普表示,美國可以不用再與中國做生意。特朗普又稱,自己可以令中美經濟脫鉤。特朗普上任以來卻是大力主張,縮減美國對中國貿易逆差,中美貿易協議更定下,美國在今明兩年額外向中國出口2,000億美元貨品和服務目標。

路透社報道,美國Fox News周日(23日)準備播出特朗普接受訪問片段中,特朗普告訴主持人,美國「沒有必要」與中國做生意(We don't have to do business with China)。

主持人問及中美經濟會否脫鉤時,特朗普則表示,假如中國對美國不好,自己「肯定會這樣幹」。(Well it's something that if they don't treat us right I would certainly, I would certainly do that.)

中美貿易戰第一階段協議是特朗普任內政績亮點,但執行進展因為新冠肺炎疫情而落後。美國大選逼近,特朗普近月將疫情矛頭指向中國,並扯上中美貿易協議,稱「意義已不大」,又表示不會就第二階段協議談判。

美國財長姆欽(Steven Mnuchin)早前亦表示,如美國企業無法在中國公平競爭,中美經濟則會脫鉤。

內地《環球時報》指出,特朗普其實已並非首次發表「中美脫鉤」言論;特朗普6月18日就曾Twitter放話,稱中美完全脫鉤仍是政策選項。

中國外交部發言人趙立堅當時回應稱,當前是全球化時代,各國利益深度交融;全球產業鏈供應鏈的形成和發展,是市場規律和企業選擇共同作用的結果;試圖人為切斷全球產業鏈供應鏈,以政治力量改變經濟規律,既不現實,也不明智,無法解決美國自身面臨的問題,只會讓美國普通民眾面臨更多的傷害。

責任編輯:連兆鋒