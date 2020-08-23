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不用中國買美國貨？特朗普：中美經濟可以脫鉤

國情動向 15:10 2020/08/23

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【中美貿易戰協議】特朗普：中美經濟可以脫鉤 美國不用與中國做生意

中美貿易戰第一階段協議半年檢討，中美尚未交代對話押後至何時舉行。美國總統特朗普表示，美國可以不用再與中國做生意。特朗普又稱，自己可以令中美經濟脫鉤。特朗普上任以來卻是大力主張，縮減美國對中國貿易逆差，中美貿易協議更定下，美國在今明兩年額外向中國出口2,000億美元貨品和服務目標。

路透社報道，美國Fox News周日（23日）準備播出特朗普接受訪問片段中，特朗普告訴主持人，美國「沒有必要」與中國做生意（We don't have to do business with China）。

主持人問及中美經濟會否脫鉤時，特朗普則表示，假如中國對美國不好，自己「肯定會這樣幹」。（Well it's something that if they don't treat us right I would certainly, I would certainly do that.）

中國「明智無上特朗普當」美國在台協會前主席包道格稱

中美貿易戰第一階段協議是特朗普任內政績亮點，但執行進展因為新冠肺炎疫情而落後。美國大選逼近，特朗普近月將疫情矛頭指向中國，並扯上中美貿易協議，稱「意義已不大」，又表示不會就第二階段協議談判。

美國財長姆欽（Steven Mnuchin）早前亦表示，如美國企業無法在中國公平競爭，中美經濟則會脫鉤。

中國擬破紀錄買美國石油 大選前穩住美國反華情緒

內地《環球時報》指出，特朗普其實已並非首次發表「中美脫鉤」言論；特朗普6月18日就曾Twitter放話，稱中美完全脫鉤仍是政策選項。

中國外交部發言人趙立堅當時回應稱，當前是全球化時代，各國利益深度交融；全球產業鏈供應鏈的形成和發展，是市場規律和企業選擇共同作用的結果；試圖人為切斷全球產業鏈供應鏈，以政治力量改變經濟規律，既不現實，也不明智，無法解決美國自身面臨的問題，只會讓美國普通民眾面臨更多的傷害。

中美會談與否未明確 臨近大選存變數？

中國再買19.5萬噸美國玉米 白宮稱未有中美談判日期

特朗普自稱推遲中美貿談「不想與中國說話」

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責任編輯：連兆鋒

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