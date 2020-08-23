▲ 【中美角力】美軍商務機改裝軍機 無標識抵近偵察中國浙江

內地傳媒報道，美軍再從東海方向抵近中國沿岸偵察，今次使用的卻不是正式軍機，而是沒有美軍標識的民航商務噴射機。該美軍僱用商務客機，據報裝有超高解析度探測監視系統，能夠偵察陸地上的移動目標，以及水面艦艇等目標，配合地面遠程火力打擊。

央視軍事微博號周日（23日）發文，引述外國社交媒體賬號稱，美國陸軍周五（21日）派出一架飛機飛向東海，而該機當時已連續3天抵近中國偵察。

帖文指，該飛機21日先朝台灣方向飛行，然後突然轉向抵近浙江沿海。美媒稱，飛機由加拿大龐巴迪公司（Bombardier）商務機改裝而來，裝有超高解析度探測監視系統，外觀沒有美軍塗裝，但受僱於美軍，借民用之名行軍事偵察之實。

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帖文附帶片段描述，該機是龐巴迪Challenger 650雙引擎商務客機，從日本沖繩起飛，在上周三及周四都出現在台灣東部海域上空。

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片段稱，美軍航空項目行政辦公室公佈過該機照片，機身上沒有任何美軍標識，外觀與其他小型商務機並無分別。據悉，該機也不在美國陸軍戰鬥序列之中，而飛機本身和飛行員都隸屬於美國一家私人公司，但費用由美國陸軍支付。

這架飛機每次執行任務時，都會有美軍人員在機上操控偵察設備。專家表示，以商務機從事軍事偵察活動，可隱蔽獲得大量數據，情報為美軍制訂陸上作戰方案起到很大作用。

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責任編輯：連兆鋒