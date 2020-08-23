【新冠肺炎】內地上月已啟動新冠疫苗緊急使用　打兩針價格千元人幣內

國家衛健委科技發展中心主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉接受內媒採訪時表示，內地上月22日已啟動新冠疫苗緊急使用，強調新冠疫苗屬於公共衛生產品，其定價不能以市場供需矛盾作為定價依據，只能以成本作為定價依據，打兩針價格應在千元人民幣以內。另一方面，內地近日也研發首個由昆蟲細胞生產的重組蛋白新冠病毒疫苗。

鄭忠偉22日在央視節目中表示，《疫苗管理法》明確規定，當出現特別重大公共衛生事件，由國家衛健委提出緊急使用疫苗的申請，由國家藥監局組織專家論證並同意，由國家衛生健康委在一定範圍、一定時限內緊急使用疫苗。

從今年4月4日開始提出新冠疫苗的緊急使用條件和程序，之後專家無數次的論證，直到6月24日，國務院批准《新冠病毒疫苗緊急使用（試用）方案》，7月22日正式啟動新冠疫苗的緊急使用。

▲ 內地上月已啟動新冠疫苗緊急使用 打兩針價格千元人幣內

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鄭忠偉透露，下一步為了防範秋冬季的疫情，也會在考慮適度擴大新冠疫苗緊急使用範圍，目的是在醫務人員、保障城市基本運營人員（如菜市場人員、交通保障人員、服務行業人員）等特殊人群建立免疫屏障，整個城市的運行就會有穩定的保障。

對於新冠疫苗未來的市場定價，鄭忠偉透露，新冠疫苗屬於公共衛生產品，其定價不能以市場的供需矛盾作為定價依據，只能以成本作為定價依據，「不是說企業不能有利潤，而是以成本來核定你的適度利潤或合理利潤，未來這是第一個原則」。

關於疫苗價格，鄭忠偉又表示，「在這裡可以很明確地告訴大家，肯定比劉總說的低」。近期，國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨在接受媒體採訪時候曾透露，一針疫苗劑量是4微克，打一針疫苗，保護率大概是97%，打兩針疫苗，保護率能達到100%，新冠滅活疫苗上市後，價格預計每針數百元人民幣，打兩針價格應在千元人民幣以內。

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另一方面，內地近日研發首個由昆蟲細胞生產的重組蛋白新型冠狀病毒疫苗。該疫苗由四川大學華西醫院生物治療的國家重點實驗室研發，以猴子等動物做實驗，並發現有很好的防感染保護作用，未見明顯副作用，有關疫苗已獲國家藥品監督管理局臨床試驗批文。

據報有關疫苗是將新冠病毒的基因引入昆蟲細胞，在培養液中大量繁殖，細胞產出高質量的重組疫苗蛋白。這個做法能有助快速及大規模生產疫苗，並投入市場，人員正規劃及設計年產上億針的生產線，實現全套設備自主研發。

康希諾疫苗已獲專利 不保證成功

目前康希諾生物與中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所（陳薇院士團隊）共同研發的新冠疫苗，即將於沙特阿拉伯展開第3期的臨床實驗，並已獲得專利，但不保證疫苗能成功研發。國藥集團則表示，滅活疫苗預計今年12月底上市，年產量超2億劑。

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責任編輯：游昊雲

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