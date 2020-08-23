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天問一號奔火星「滿月」 距離地球900多萬里飛行正常

社會熱點 17:27 2020/08/23

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【天問一號】奔火星「滿月」 距離地球900多萬里飛行正常

中國火星探測航天器「天問一號」發射滿月，中國國家航天局有關部門表示，天問一號至今距離地球近930萬公里，探測器飛行正常，預料約半年後到達火星。

「中國探月工程」微信號周日（23日）發放消息，指出截至周日中午12時，天問一號已總共飛行8650萬公里，直線距離地球927萬公里。現階段測控跟踪的各深空站、甚長基線干涉測量法（VLBI）各測站運行良好，測控通信系統工作正常，測定軌精度滿足任務要求。

一次滿足美國25年願望 天問一號繞落巡任重道遠

天問一號7月23日於海南文昌航天發射場由長征五號運載火箭發射升空。探測器前往火星旅程主要包括6個飛行階段：發射段、地火轉移段、火星捕獲段、火星停泊段、離軌著陸段、科學探測段。天問一號目前處於地火轉移段，需要大約6.5個月。

中美火星任務睇頭多 天問一號難過去月球好多

天問一號7月27日在飛離地球約120萬公里處回望地球，利用光學導航敏感器對地球、月球成像，獲取了地月合影。

天問一號能否成功著陸火星　關鍵在於精準「剎車」

為確保在預定時間準確與火星交會，天問一號在地火轉移段需要4到5次軌道中途修正，以及1次深空機動。天問一號在8月2日完成第一次中途修正，3000N軌控發動機開機20秒。

天問一號進入地火轉移軌道後，太陽翼展開，進行對日定向；定向天線展開，進行閉環跟踪。開展定向天線零位修正、例行軌道參數注入、測定軌以及溫度管理等工作。期間進行搭載設備自檢測試和姿態機動測試。載荷科學數據下傳順利，各項飛控工作正常開展。

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責任編輯：連兆鋒

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