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【中美角力】深圳創業板新規出台 助燃中美科技戰？

經濟脈搏 17:25 2020/08/23

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中美科技戰愈演愈烈，中國科技企業面臨愈來愈多的美國審查以及在美市場退市風險之際，深圳創業板新規周一（24日）出台，正式挑戰上交所的科創板。分析師認為，中國不斷擴大IPO改革，將有助增強中國資本市場的吸引力；但同時亦加劇了與美國的科技戰，可能導致中美在科技發展領域脫鉤。

深圳創業板註冊制首批18家公司，將於周一（24日）集體掛牌上市，而備受投資者關注的《深圳證券交易所創業板交易特別規定》將同步實施。

對於這一重大變化，路透社評論稱，創業板將由此正式挑戰上交所的科創板，同時加劇中美科技戰。

普華永道（PwC）全球TMT行業負責人周偉然（Wilson Chow）稱，這項改革對於在上海、深圳兩個市場吸引潛在上市對象上，有「非常強大的競爭力」。

這也可能導致中美兩國在科技發展領域脫鉤，從而對資本市場，以及電信和軟件行業產生潛在影響。

周偉然指出，未來可能會看到技術發展的兩極分化趨勢，因為美國和其盟友可以採用自己的技術系統或使用自己的設備，而中國和對中國友好的國家可以創建自己的標準，而不是統一的標準。

技術發展或將兩極分化

據了解，創業板交易制度改革吸收了科創板的成功經驗，根據新的規則，深圳證券交易所將根據披露要求審核創業板IPO申請，並且希望公開發行股票的公司，不再需要中國證監會的審查。

創業板註冊制新股上市首5日不設漲跌幅限制，之後漲跌幅限制比例為20%；創業板存量股票、相關基金漲跌幅限制8月24日調整為20%。

普華永道20日發布的數據顯示，2020年上半年中國內地科技、媒體及通信（TMT）企業IPO數量共計55家。科創板成為內地TMT企業的主要上市選擇地，38%的內地TMT企業選擇在科創板上市。

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責任編輯：馬佩君

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