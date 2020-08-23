【中美角力】前駐美大使：美國不應把中國看成第二個前蘇聯

中美關係惡化，中國前駐美大使周文重表示，中美不可能回到以前平靜的狀態，但中國不會取代美國，也無意挑戰美國，美國不應該把中國看成第二個前蘇聯。

周文重曾4次被派駐美國，其中在2005年至2010年出任駐美大使。他近日接受央視訪問時稱，中美社會制度、政治制度不同，能夠自建交以來四十年發展到這個程度，已經很不容易。但中美都是核大國，如果政治關係搞壞了，那就是災難。如果能做到應該互相尊重、合作共贏。如果能做到，這是對雙方最有利的。

惟他指出，美國對中國的看法變了，不再把中國當成合作夥伴， 而是一個對手、政治敵手，中美回到以前不可能了。

中美關係搞好或很難 但不能搞壞

周文重強調，學會怎與發展中、和平崛起的中國相處是美國的挑戰。因為中國的崛起​​不可避免，中美之間的差距還是很大，但是差距較迅速地縮小。他強調，中國不會取代、也無意挑戰美國，且無軍事集團，和冷戰時期前蘇聯的做法完全不同，美國不應該把中國看成第二個前蘇聯。

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他表示，中美關係搞好可能很難，但不能搞壞，維持中美關係穩定是非常大的挑戰。他說，對美外交競爭不可避免，但競爭應是積極的競爭，雙方應防範可能出現的風險，特別是要避免衝突、防範風險、積極競爭、務實合作。

他又提到，美國早前要求中國關閉駐休斯敦總領館，責任不在領館，批評這完全是特朗普政府的歪招、邪招，違反國際法，違反中美三個聯合公報，「他欠我們一筆債」。

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責任編輯：林佩怡

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