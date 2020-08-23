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兩岸金門炮戰62周年 美國在台協會會長首次出席紀念

國情動向 19:00 2020/08/23

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兩岸「金門八二三炮戰」62周年，台灣當局與行紀念儀式。美國在台協會負責人首次出席金門炮戰紀念活動，台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）與蔡英文總統一同到金門參與儀式。蔡英文又視察金門台軍炮兵陣地，並與官兵合影。

【台灣局勢】兩岸金門炮戰62周年 美國在台協會會長首次出席紀念（中央社圖片）

中央社報道，蔡英文周日（23日）上午由台灣前往金門太武山公墓，主持八二三炮戰62周年公祭暨追思活動，並為當年陣亡將士們上香、獻花。國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、陸軍司令陳寶餘、金防部指揮官賀政、金門縣長楊鎮浯等陪同出席。

儀式結束後，蔡英文等人以鞠躬代替握手，向參戰將士及家屬致意。

與往年不同的是，美國在台協會台北辦事處處長酈英傑今年亦有出席紀念儀式。時值華盛頓與北京關係陷入數十年最低谷，加上兩岸局勢緊張，美國駐台機構負責人參與台軍追悼活動，令人關注。

愛奇藝等遭台灣封殺 國台辦批民進黨製造兩岸脫鉤

蔡英文隨後在嚴德發、黃曙光等陪同下，前往金門溪邊陣地，視察台軍240炮戰備部隊，聽取單位簡報，內容包含方向地形介紹、陣地暨火炮沿革、戰備編組以及射擊訓練程序。蔡英文又向官兵頒發加菜金，並與官兵合影留念。

金門炮戰於1958年8月23日開始，解放軍在福建沿岸，與金門島上台軍互相炮擊，交火以較為激烈的形式持續了多個月，期間雙方海空兵力也發生戰鬥，各有數百人傷亡。

大陸方面1958年10月開始改為「單打雙不打」，即單數日子開火，雙數日子停火，而炮彈多數打在無人灘頭，台軍也是以類似形式呼應。金門炮戰被視為「政治仗」，直至北京1979年與華盛頓建交後才正式結束。

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責任編輯：連兆鋒

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