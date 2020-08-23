中國第5枚高分九號人造衛星，高分九號05星，周日（23日）由長征二號丁運載火箭，於酒泉衛星發射中心成功發射。高分九號能提供超高分辦率對地影像，可為「一帶一路」建設等提供信息保障。長征二號丁火箭今次亦以「一箭三星」形式，同時將多功能試驗衛星、天拓五號衛星送入太空。

▲ 中國高分九號05星征空 長征二號丁一箭三星成功發射

高分九號05星在周日早上10時27分升空，其後進入預定軌道，發射圓滿成功。

高分九號05星是一顆光學遙感衛星，地面像元分辨率最高可達亞米級，即每像素代表1平方米以下地面。高分九號衛星主要用於國土普查、城市規劃、土地確權、路網設計、農作物估產、防災減災等領域，可為「一帶一路」建設等提供信息保障。

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今次同時發射的多功能試驗衛星，由解放軍軍事科學院負責研製，會在軌道試驗驗證通信、導航、遙感等新技術。天拓五號衛星則由解放軍國防科技大學負責研製，會在軌試驗驗證船舶、航空器、浮標及物聯網等信息採集新技術。

這是長征系列運載火箭的第343次飛行，也是長征二號丁火箭今年第7次發射，7次都取得成功。長二丁火箭5月以來已執行5次發射任務，創造了60天內五戰五捷、40天異地四發、30天同地兩連發等發射紀錄。

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責任編輯：連兆鋒