【中美角力】TikTok為何在輿論看淡勝算下  還要起訴特朗普政府？

▲ TikTok母公司字節跳動訴諸法律、起訴美國特朗普政府背後的意圖是甚麼？

美國總統特朗普針對TikTok接連發布兩道行政命令後，外界分析，擺在TikTok母公司字節跳動面前主要有兩條路：要麼主動出售、要麼起身反抗，起訴美國政府。而提起訴訟，輿論幾乎普遍認為勝算不高，且最後可能難逃被關閉TikTok美國業務的結局。

字節跳動創辦人張一鳴在8月初發給員工的信中表示，他「別無選擇」，只能服從美國監管機構和白宮的要求，出售TikTok的美國業務。市場也不斷傳出包括微軟、Twitter、甲骨文等在內的美國科技巨企有意收購TikTok業務。但出售TikTok，卻讓字節跳動在中國內地網絡輿論中遭到唾棄，「投降者」、「敗類」的罵名鋪天蓋地。

網絡一片喝采 稱字節跳動有「骨氣」

字節跳動終在周日（23日）在微信公眾號發聲明，美國時間周一（香港時間周二，25日）將正式對特朗普頒布的行政令提起訴訟。根據美國CNBC報道，TikTok正在做最壞的打算，字節跳動在起訴美國政府的同時，也在積極準備「關停預案」。

起訴特朗普政府 TikTok母企字節跳動：美國周一入稟

字節跳動的起訴行動在內地網絡迎來一片喝采掌聲。不少網民認為字節跳動有「骨氣」，不失「民族氣節」。

然而，過去雖不乏中國企業告贏美國政府的先例，如2012年，中國三一集團在美關聯企業羅爾斯公司欲收購位於美國俄勒岡州的4座風力發電廠，遭白宮以國家安全為由阻止。三一集團隨即向美國哥倫比亞特區聯邦地方分區法院遞交訴狀，並最終贏得官司。

但對於字節跳動起訴美國政府這場官司，輿論普遍不看好勝訴前景。不少研究美國法律的專家認為，針對TikTok的起訴，美國行政部門方可用保密、信息安全、緊急情況下存在先例等理由作為抗辯。

根據美國現行法律，在未被判決違法違憲之前，總統行政命令具有與法律相同的地位，且凌駕所有其他部門的行政命令之上。由於行政部門佔據主場優勢，除非通過證據證明行政部門存在濫權等行為，否則司法部門一般會尊重行政部門。

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對外宣示信心 反制美國「清潔網絡」？

既然如此，字節跳動訴諸法律背後的意圖又是甚麼？

內地財經媒體引述北京安理律師事務所高級合夥人、網絡安全與數據保護資深律師王新銳分析，TikTok勝訴希望不大，但動用司法手段有一定意義。

首先，通過起訴，可以起到對外宣示信心的作用。「如果對不公正的行政令默默接受，那等於對外承認自己理虧。」其次，「哪怕最後不能贏，但逼迫對方把這件事說清楚，讓規則更加清晰，對企業同樣有好處。」

也有分析認為，字節跳動訴諸法律，背後不排除是就美國所謂「清潔網絡」進行反制的中國國家行為。

▲ 美國國務卿蓬佩奧日前宣布擴大「清潔網絡（Clean Network）」行動範圍，劍指中國科技企業。

在特朗普政府發布針對TikTok相關行政命令的前一天，國務卿蓬佩奧正式宣布擴大所謂「清潔網絡（Clean Network）」行動的範圍，不單要從5G網絡建設中排除華為、中興等中國製造商，還要在營運商、Apps、應用程式商店、雲服務及互聯網電纜5個領域進一步清除中國營運商、網絡企業及相關應用。

針對這個100%矛頭直指中國的「清潔網絡」行動，基於美國法律言論自由、市場經濟的主張，中方雖然或站在「道德高地」，但回應籌碼並不多。今次字節跳動在美國法院對美國政府提起訴訟，是要表明一種堅定的反對態度。從這個角度說，其意義要大於官司本身。

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本報記者：黃兆康

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