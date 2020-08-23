【中美角力】TikTok為何在輿論看淡勝算下 還要起訴特朗普政府？（訂戶專享） 經濟脈搏 20:53 2020/08/23 分享： ▲ TikTok母公司字節跳動訴諸法律、起訴美國特朗普政府背後的意圖是甚麼？ 美國總統特朗普針對TikTok接連發布兩道行政命令後，外界分析，擺在TikTok母公司字節跳動面前主要有兩條路：要麼主動出售、要麼起身反抗，起訴美國政府。而提起訴訟，輿論幾乎普遍認為勝算不高，且最後可能難逃被關閉TikTok美國業務的結局。 ... 相關文章 起訴特朗普政府 TikTok母企字節跳動：美國周一入稟 今日 起訴特朗普政府 TikTok母企字節跳動：美國周一入稟 撕裂Tiktok 中美科技冷戰先成形？ 2020/08/06 撕裂Tiktok 中美科技冷戰先成形？ 【封殺TikTok】想從收購分羹？特朗普被批似徵鹽稅的國王 2020/08/04 【封殺TikTok】想從收購分羹？特朗普被批似徵鹽稅的國王 【賣TikTok】特朗普迫TikTok賣盤 中方促美勿打開「惡運魔盒」 2020/08/05 【賣TikTok】特朗普迫TikTok賣盤 中方促美勿打開「惡運魔盒」 【中美角力】特朗普簽微信TikTok禁令 京：美終將自食其果 2020/08/08 【中美角力】特朗普簽微信TikTok禁令 京：美終將自食其果 科技戰 抖音 字節跳動 5G 特朗普 蓬佩奧 社交平台 通訊科技 創新科技及應用 華為 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入