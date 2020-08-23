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【中美角力】TikTok為何在輿論看淡勝算下  還要起訴特朗普政府？（訂戶專享） 

經濟脈搏 20:53 2020/08/23

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TikTok母公司字節跳動訴諸法律、起訴美國特朗普政府背後的意圖是甚麼？

美國總統特朗普針對TikTok接連發布兩道行政命令後，外界分析，擺在TikTok母公司字節跳動面前主要有兩條路：要麼主動出售、要麼起身反抗，起訴美國政府。而提起訴訟，輿論幾乎普遍認為勝算不高，且最後可能難逃被關閉TikTok美國業務的結局。

...

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