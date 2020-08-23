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【中美角力】解放軍渤海南海軍演！美改裝商務機零標識抵近偵察（有片）

國情動向 21:16 2020/08/23

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解放軍渤海南海軍演！美改裝商務機零標識抵近偵察

中美軍事角力持續，解放軍會於明日至9月30日在渤海執行實彈射擊活動，並於明日至29日在南海粵東海域進行軍事訓練。而美軍21日則派出經改裝的民航商務機抵近中國偵察，先朝台灣飛，再轉向抵近浙江沿海。

解放軍從渤海到南海頻頻軍演，澎湃新聞引述唐山及廣東海事局的航行警告稱，解放軍分別會於明日至9月30日在渤海執行實彈射擊活動，並於明日至29日在南海粵東海域作軍事訓練。

此前山東海事局也公告，解放軍22至26日會在黃海青島至連雲港以東海域組織大型實彈射擊演習。海南海事局網站則公告，24至29日海南島東南部海域會進行軍事訓練活動。

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而央視軍事微博則發文，引述外國社交媒體賬號稱，美國陸軍21日派出一架飛機飛向東海，該機當時已連續3天抵近中國偵察，而此飛機於19、20日都曾出現在台灣東部海域上空。帖文指，該飛機21日先朝台灣方向飛行，然後突然轉向抵近浙江沿海。

美國福布斯網站報道，該飛機由加拿大龐巴迪公司商務機改裝，裝有超高解析度探測監視系統，機身上沒任何美軍標識，外觀與其他小型商務機無分別，但受僱於美軍作軍事偵察。

在台灣，當地國防部就在臉書發布「枕戈待旦，同島一命」影片，指軍方「有信心也有能力迫使敵人犯台失敗，即使戰到最後一兵一卒，也絕不會讓敵人越雷池一步！」

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責任編輯：游昊雲

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