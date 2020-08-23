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【中國經濟】李克強：全年經濟可實現正增長 要應對好不確定因素

經濟脈搏 21:27 2020/08/23

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總理李克強近日到重慶考察，視察洪峰受災地區，並到企業看經濟恢復情況。他稱，做好「六穩」工作、落實「六保」任務政策取得積極成效。今年保住上億市場主體、完成新增城鎮就業900萬人以上的任務，全年經濟可以實現正增長，要繼續努力，同時應對好發展中的不確定因素。

他提到，不僅要減稅降費，還要進一步降門檻，更大激發市場主體活力。

要求西部地區 承接東部產業轉移

李克強日前到訪受洪水侵襲的重慶磁器口商業區，了解因疫情和水災造成的商家損失。他稱，加快服務業全面復業帶動消費擴大，對於鞏固經濟恢復性增長態勢至關重要，要在做好常態化疫情防控下，發揮國家政策扶持作用，助力企業商戶渡過難關，促進旅遊等服務業正常經營，釋放巨大消費潛力。

【長江暴雨】李克強洪峰抵達日赴重慶視察　踏泥慰問災民（有片）

李克強重慶視察汛情 強調「放水養魚」助商戶恢復元氣

他又到訪豬八戒網絡公司，對其雙創平台匯聚大量專業人員為中小微企業提供服務、帶動大量就業表示肯定。他在長安汽車公司，鼓勵企業開發更多帶動消費的產品。在重慶京東方公司，李克強勉勵西部地區發揮迴旋空間大的優勢，積極承接東部產業轉移，敢於參與國際競爭。

【內循環經濟】習近平要求加快內循環　促長三角一體化

【中國經濟】李克強：就業壓力仍突出 做好繼續打硬仗的準備

責任編輯：林佩怡

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