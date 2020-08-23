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【新冠肺炎】張文宏曝曾打算辭職 恩師讚因「敢講真話」成網紅

社會熱點 22:45 2020/08/23

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新冠肺炎疫情期間的內地網紅專家、曾發表「孩子早餐不能喝粥」引發爭議的復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏透露，自已曾打算辭職，後因其老師翁心華教授指導下，才認識到「要耐得住寂寞」。翁心華並稱，張文宏之所以成為網紅，主因是他傳承「講真話」傳統。

張文宏昨晚在上海一個電視台訪談節目中，回應了有關「孩子早餐不能喝粥」的爭議，稱這是斷章取義、惡意傳播導致的誤解，「我說早餐別喝粥是有上下文背景的，不能把這句話單獨抽出來進行傳播。」張文宏認為，一些人為了獲得流量惡意傳播他的話，希望公眾看原始材料，不要輕信網絡上一些斷章取義的言論。

官媒撐張文宏「早餐不喝粥」論：不想喝粥是傳統 不喝粥是愛國

【新冠肺炎】瘟疫期兒童早餐只應吃蛋和奶　抗疫專家話你知點解？

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏透露，自已曾打算辭職，後因其老師翁心華教授指導下，才認識到「要耐得住寂寞」。

張文宏的老師、有傳染病學界「福爾摩斯」之稱的翁心華在同一節目表示，「03年SARS疫情暴發時，我是上海市專家諮詢組組長。沒想到17年後，我的學生成了上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長。」

他說，當年把張文宏招收為他的研究生，是覺得張文宏交談時反應敏捷，英語又好。不過，傳染病科是個「角落裡的科室」，在醫院裡比較邊緣，以前這個科室的條件也不好，醫生收入不高。因此，張文宏成為醫生後有些抱怨，有過辭職的想法。

張文宏回憶道，當時曾去找翁心華，說自己想辭職，但翁跟他「談心」，並稱「你在這裡發展很有前途，如果現在去做別的專業，可惜了」。經過慎重考慮，張文宏還是選擇了留下和堅持，他說，其老師讓他認識到要耐得住寂寞。

「既然敢講真話　就敢承擔責任」

談到張文宏為何能成為家喻戶曉的「網紅」，翁心華表示，主要原因是張文宏敢講真話，「講真話，是我們科室的一個優良傳統。」

翁心華憶述SARS疫情時，上海市專家諮詢組提出了判斷疑似病人的3條標準，但收到有關部門下發的文件時，發現沒有提及第一條標準，即「流行病學證據」，他認為這是不對的，因疑似病人出現咳嗽、發燒等症狀前去過哪裡，是很重要的標準。

專家組討論後，向政府部門反映了意見。「第二天，我接到電話，問我們能不能對這個觀點負責？能的話，提交書面報告並簽字。」翁心華稱，既然敢講真話，就敢承擔責任。於是他帶頭，專家們都簽了自己名字，好像還摁了手印。

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責任編輯：馬佩君

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