【中美角力】「企業微信」改名「WeCom」 　內媒指應對美國封殺令

▲ 「企業微信」改名「WeCom」 又關華府禁令事？

騰訊微信團隊為企業打造的辦公管理工具「企業微信」，近日被發現其海外用名由「WeChat Work」改為「WeCom」。內媒引述觀測者網分析，此舉或是為了規避美國禁令等不利影響。

有網民在上周二（18日）發現「企業微信」海外版改名，且企業微信官方對於改換名稱沒有任何通告，只是在海外官網，以及蘋果、Google等應用商店作出相應調整。

多間內媒引述觀測者網分析，改名一事或與美國相關禁令有關。美國總統特朗普月初簽署了兩項行政令，分別針對字節跳動旗下抖音海外版TikTok以及騰訊的微信設限，不允許美國公司於9月20日之後再與之進行交易。

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值得注意，美國總統特朗普早前以國家安全為由，簽署行政命令封殺中國抖音海外版TikTok及微信後，美國多名微信用戶上周六22日已入稟三藩市法院，聲稱特朗普的行政命令違憲，以阻止華府執行這項命令。

而彭博社上周六（22日）則援引知情人士稱，特朗普政府正私下安撫蘋果等美企，保證禁令不會對其在中國的交易產生負面影響，他們仍可在中國使用微信並與微信做生意。

2016年，騰訊微信團隊推出的企業微信，供商業機構作辦公管理用途，溝通與微信相若，與微信消息、小程序、微信支付等互通。企業微信亦是唯一能跟微信互通的商務軟件，意味商戶通過企業微信可接觸達12億微信用戶。

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責任編輯：游昊雲

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