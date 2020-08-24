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美媒爆美國打擊TikTok 始於fb朱克伯格遏制對手

國情動向 10:48 2020/08/24

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【中美科技戰TikTok禁令】美媒爆美國打擊TikTok 始於Facebook朱克伯格遏制對手

中美科技戰，中國程式TikTok成為美國特朗普政府最新攻擊目標。TikTok母企字節跳動計劃美國時間周一（24日）入稟當地法院，挑戰特朗普禁止字節跳動交易行政命令。TikTok由美國一大時興社交媒體，轉眼變為美國政府重點打擊對象，美國傳媒披露，TikTok對手Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）相信扮演了重要角色。

Facebook過去一年據報花了大量力氣，在華盛頓政圈背後從事遊說針對TikTok工作。《華爾街日報》引述消息人士報道，朱克伯格去年秋天兩次到訪華盛頓，期間發表公開演講，並私下與國會議員和特朗普會面，打造「TikTok並不同Facebook致力於表達自由，並對美國價值和科技霸權構成威脅」的信息。

據悉在去年10月，朱克伯格於白宮與特朗普私人晚宴時遊說對方，表示中國互聯網企業崛起有損美企利益，相比監管Facebook，這更應受到美國政府重視。

輿論看淡勝算 TikTok為何起訴特朗普政府

朱克伯格又與兩黨若干參議員會面，包括共和黨阿肯色州參議員科頓（Tom Cotton）。科頓本月出現在中國向美國反制裁11人名單之上，報道指，他和朱克伯格會面後，與參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）去信華府情報官員要求調查TikTok，華府隨即展開了國安調查。

除了朱克伯格個人遊說，Facebook也成立了倡議組織American Edge（美國優勢），以廣告宣傳美國科企在美國經濟力量、國家安全和文化影響中的角色。Center for Responsive Politics資料顯示，Facebook今年上半年，比任何其他公司用於遊說的花費都要多；相比之下，Facebook前年只排第八。

美國或向中國扣起TikTok賣盤錢「未試過不代表不能」

《華爾街日報》指出，鮮有公司可以如Facebook一樣，在TikTok痛苦中獲得巨大利益。

TikTok在美國用戶數量超過1億，成為了Facebook稱霸社交媒體的最大挑戰。TikTok主打短片，形式在全球年輕民眾間形成一股風潮。市場研究公司Sensor Tower數據稱，TikTok是今年首季下載量最高的移動程式。Facebook截至6月底在美加則有2.56億每月活躍用戶。

Facebook旗下Instagram本月亦推出類似TikTok，名叫Reels的影片分享新服務。Facebook更花錢支付為Reels提供獨家影片的網紅，嘗試把他們從TikTok挖走。

特朗普TikTok對手Triller開戶 發片自稱科技專家

廣告公司群邑集團（GroupM）商業情報全球總裁維澤爾（Brian Wieser）形容，TikTok過去兩年由差不多是不外如是的企業，變為西方主要市場內難以忽視的力量，縱Facebook曾經收購不少TikTok一樣的公司，但美國反壟斷審查正使得這些收購變得艱難。

維澤爾直言，Facebook等大型美國科企因此可能考慮以其他措施，維持自身地位。「可能反而變得歡迎監管，以限制新來者所獲得的機會。」

起訴特朗普政府 字節跳動：美國周一入稟

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責任編輯：連兆鋒

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